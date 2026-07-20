Выбор между лекарствами и хлебом: тысячи украинских пенсионеров получают от государства менее 130 грн в день

2,4 млн пенсионеров имеют выплату менее 4000 грн / © iStock

Реклама

По состоянию на 1 июля 2026 года средняя пенсия в Украине выросло до 7 272 гривен. За год рост средней пенсии произошел на 860 гривен, ведь в начале июля 2025 средняя пенсия украинцев составляла 6 410 гривен. Но четверть украинских пенсионеров получает менее 4000 грн в месяц.

Об этом сообщают в Пенсионном фонде Украины.

Четверть украинских пенсионеров получает менее 4000 в месяц

Общее количество пенсионеров в Украине сократилось на 283 тысяч человек и сейчас составляет 9 976 619 граждан. Сохраняется значительный региональный разрыв в суммах выплат.

Реклама

Высокую среднюю пенсию получают в Киеве — она достигает 9 901 гривны. Самую низкую среднюю пенсию получают в Тернопольской области, где выплата составляет 5 656 гривен.

Самой распространенной остается категория граждан, которая получает от 3001 до 4000 гривен. В нее входят 2,4 млн пенсионеров, что составляет 24% от их общего количества.

Еще 1,7 млн граждан получают пенсию от 4 001 до 5 000 гривен. Пенсии от 5001 до 6000 гривен насчитывают 1,5 млн граждан (14,9%).

За последний год заметно расширился сегмент средних и высоких выплат. Больше всего выросла пенсия украинцев, чей ежемесячный доход составляет от 5 001 до 10 000 гривен. Такую выплату получают 36,5% пенсионеров в Украине.

Реклама

Увеличилось и количество пенсионеров с обеспечением более 10 тысяч гривен — до 1,9 миллиона человек.

Зато доля людей с минимальным состоянием продолжила снижаться. Выплаты до 3 тысяч гривен сейчас получают 335,8 тысячи пенсионеров.

Пенсия в Украине: последние новости

Напомним, правительство и Верховная Рада дорабатывают новый законопроект пенсионной реформы. Ее цель — изменить запутанную и несправедливую устаревшую модель на двухкомпонентную систему: базовую — гарантированную государством и страховую часть.

По новой концепции каждый месяц уплаты ЕСВ из средней заработной платы будет давать 10 баллов, что позволит автоматически индексировать выплатный уровень старых пенсий к современным экономическим реалиям.

Реклама

Главный конфликт между правительством и депутатами развернулся вокруг базовой выплаты: Кабмин предлагает зафиксировать ее на уровне 6000 грн для лиц с полным стажем, тогда как парламент настаивает на привязке к фактическому прожиточному минимуму около 7300 грн.

При условии принятия изменений пенсионеры разделятся на три категории: выплаты для лиц с минимальными пенсиями существенно возрастут до базового уровня, «средний класс» будет получать базовую часть плюс существенную доплату за баллы — до 9500–11000 грн, а для самых высоких пенсий отменят привязку к минималкам.

Новости партнеров