Выдающиеся украинцы имеют право на ежемесячную выплату: кто получит доплату

Такими наградами отмечают военнослужащих, работников правоохранительных органов и других за проявленное мужество и героизм.

Ряд украинцев имеют право на ежемесячную выплату за особые заслуги перед государством. В случае смерти человека выплату за него могут получать их близкие: родители, дети и второй супруг.

Об этом говорится на сайте ПФУ.

Кто имеет право на выплаты

Право на ежемесячную денежную выплату имеют:

граждане из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной и принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины:

которым начиная с 2014 года присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда";

которых начиная с 2014 года награжден орденом Богдана Хмельницкого трех степеней;

которых начиная с 2014 года награжден орденом "За мужество" трех степеней;

которых начиная с 2014 года награжден орденом княгини Ольги трех степеней.

На выплату также имеют право члены семьи погибших (умерших) граждан, у которых есть особые заслуги перед Родиной. Среди них:

родители и жена (муж ), если они достигли возраста, дающего право на назначение пенсии по возрасту, или они имеют право на пенсию независимо от возраста, на досрочную пенсию по возрасту.

), если они достигли возраста, дающего право на назначение пенсии по возрасту, или они имеют право на пенсию независимо от возраста, на досрочную пенсию по возрасту. дети, не достигшие 18-летнего возраста или которым исполнилось 18 лет, но они стали лицами с инвалидностью до достижения 18-летнего возраста;

не достигшие 18-летнего возраста или которым исполнилось 18 лет, но они стали лицами с инвалидностью до достижения 18-летнего возраста; дети, которые учатся по дневной форме получения образования в заведениях общего среднего образования, а также в заведениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования.

Размер выплаты за особые заслуги

Установление ежемесячной денежной выплаты предусмотрено:

лицам, принимавшим непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины и которым/начиная с 2014 года:

присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" в размере трех минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года (в расчете на месяц);

награжден орденом Богдана Хмельницкого трех степеней в размере двух минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года (из расчета на месяц);

награжден орденом "За мужество" трех степеней в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (в расчете на месяц).

награжден орденом княгини Ольги трех степеней в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (из расчета на месяц).

Членам семей погибших (умерших) граждан из числа указанных выше лиц в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года.

Напомним, с 1 января 2023 года вступил в силу Закон "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан", который, в частности, дает право кавалерам ордена "За мужество" получать ежемесячные выплаты.

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