Выдающиеся украинцы имеют право на ежемесячную выплату: кто получит доплату

Такими наградами отмечают военнослужащих, работников правоохранительных органов и других за проявленное мужество и героизм.
Ряд украинцев имеют право на ежемесячную выплату за особые заслуги перед государством. В случае смерти человека выплату за него могут получать их близкие: родители, дети и второй супруг.
Об этом говорится на сайте ПФУ.
Кто имеет право на выплаты
Право на ежемесячную денежную выплату имеют:
- граждане из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной и принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины:
- которым начиная с 2014 года присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда";
- которых начиная с 2014 года награжден орденом Богдана Хмельницкого трех степеней;
- которых начиная с 2014 года награжден орденом "За мужество" трех степеней;
- которых начиная с 2014 года награжден орденом княгини Ольги трех степеней.
На выплату также имеют право члены семьи погибших (умерших) граждан, у которых есть особые заслуги перед Родиной. Среди них:
- родители и жена (муж ), если они достигли возраста, дающего право на назначение пенсии по возрасту, или они имеют право на пенсию независимо от возраста, на досрочную пенсию по возрасту.
- дети, не достигшие 18-летнего возраста или которым исполнилось 18 лет, но они стали лицами с инвалидностью до достижения 18-летнего возраста;
- дети, которые учатся по дневной форме получения образования в заведениях общего среднего образования, а также в заведениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования.
Размер выплаты за особые заслуги
Установление ежемесячной денежной выплаты предусмотрено:
- лицам, принимавшим непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины и которым/начиная с 2014 года:
- присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" в размере трех минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года (в расчете на месяц);
- награжден орденом Богдана Хмельницкого трех степеней в размере двух минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года (из расчета на месяц);
- награжден орденом "За мужество" трех степеней в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (в расчете на месяц).
- награжден орденом княгини Ольги трех степеней в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (из расчета на месяц).
- Членам семей погибших (умерших) граждан из числа указанных выше лиц в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года.
Напомним, с 1 января 2023 года вступил в силу Закон "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан", который, в частности, дает право кавалерам ордена "За мужество" получать ежемесячные выплаты.