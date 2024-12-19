Выдержит ли экономика Украины еще один год войны — The Economist

Нацбанк прогнозирует рост ВВП на 4% в 2024 году и на 4,3% в 2025 году.

Украинская экономика впервые с начала полномасштабного вторжения России более здорова, чем российская, по некоторым ключевым показателям. Однако в следующем 2025 году Украина столкнется с новыми вызовами.

Об этом пишет в обзорной статье авторитетное издание The Economist.

В публикации говорится, что Нацбанк Украины прогнозирует рост ВВП на 4% в 2024 году и на 4,3% в 2025 году. Валюта в стране стабильна, а процентные ставки на уровне 13,5% остаются близкими к самому низкому уровню за 30 месяцев.

При этом в России ставки в скором времени должны достичь 23%, чтобы остановить падение рубля, банки выглядят хрупкими, а ВВП должен вырасти всего на 0,5-1,5% в 2025 году.

Выдержит ли энергетика

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Главным вызовом для экономики Украины являлись российские удары по энергетической инфраструктуре. Однако, как отмечает издание, страна стала лучше подготовлена к таким потрясениям. В частности, в декабре были увеличены мощности импорта электроэнергии из ЕС почти на четверть, до 2,1 ГВт.

Глава НБУ Андрей Пышный прогнозирует, что стратегии преодоления и текущие ремонты умерят средний дефицит электроэнергии в стране на уровне 6% от общего спроса в 2025 году и 3% в 2026 году.

Нехватка рабочей силы

Вторая проблема – нехватка рабочей силы. С 2022 года мобилизация, миграция и война повлекли за собой сокращение рабочей силы более чем на пятую часть — до 13 миллионов человек.

Спрос высок: количество вакансий достигло 65 000 в неделю по сравнению с 7 000 в первые недели войны, но в среднем вакансия привлекает лишь 1,3 заявки по сравнению с 2 заявками в довоенном 2021 году.

Дефицит бюджета

И, наконец, дефицит финансирования. В 2025 году прогнозируется, что дефицит бюджета составит около 20% ВВП, однако почти вся сумма – 38 миллиардов долларов – будет профинансирована из внешних источников.

В июне G7 согласилась с пакетом долговых обязательств для Украины в размере 50 млрд долларов, которые должны быть выплачены за счет процентов, полученных от российских суверенных активов на сумму 260 млрд евро (273 млрд долларов), замороженных на Западе.

В начале декабря США передали свою долю в 20 миллиардов долларов в фонд Всемирного банка, который Украина может использовать для невоенных целей, хотя новоизбранный президент Дональд Трамп может попытаться усложнить Украине доступ к деньгам.

Если США прекратят поддержку

Украина, возможно, сможет прожить без американских средств в 2025 году. Вместе с траншем в 18 миллиардов евро, который ЕС согласился предоставить в рамках предыдущей программы, взносы других членов G7 восполнят пробел, прогнозирует Димитар Богов из Европейского банка реконструкции и развития.

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У Украины также есть здоровые валютные резервы. Прогнозируется, что к концу 2024 года они вырастут до 43 миллиардов долларов – объем импорта за пять месяцев.

Однако если Америка выйдет, Украина может оказаться в тупике в 2026 году. Правительства ЕС, страдающие ограничением денег и политически слабые, пишет The Economist, могут испытывать трудности с оплатой еще одного крупного счета.

Возможности Украины собирать более самостоятельно ограничены: предложение повысить ряд налогов этим летом было отозвано после резкого сопротивления.

Напомним, после подписания президентом закона о повышении налогов в Украине зафиксировано массовое закрытие физических лиц-предпринимателей. С момента вступления закона в силу свою деятельность прекратили 22,5 тысячи предпринимателей.

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