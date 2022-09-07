"Выдумки россиян": Кулеба опроверг заву Путина, что украинское зерно вывозят только на Запад

Российский диктатор Путин соврал, что Украина пользуется "зерновым коридором", чтобы продавать зерно на Запад.

На практике 2/3 украинского зерна, которое наше правительство уже выслало через "зерновой коридор" к иностранным потребителям, ориентировано на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет пресс-служба МИД.

"В общей сложности две трети отправленных кораблей направлены в Азию, Африку и Ближний Восток. Восстановление украинского продовольственного экспорта через "зерновой коридор" положительно повлияло на снижение цен на рынке продовольствия. Это важно для смягчения последствий продовольственного кризиса, особенно для самых уязвимых., как только произошли первые отгрузки из украинских портов, цены на пшеницу снизились по меньшей мере на 5%. Это реальные факты, а выдумки россиян о направлении зерна только в Европу просто не соответствуют действительности", — подчеркнул Кулеба.

Украинский министр добавил, что корабли с украинским зерном отбыли в порты Египта, Йемена, Израиля, Ирана, Индии, Китая, Республики Корея, Ливии, Сомали, Судана, Джибути, Турции и стран ЕС.

Кулеба отметил, что Россия может намеренно озвучивать сомнения в эффективности "зернового коридора", готовясь торговаться и шантажировать мир с приближающимся завершением 120 дней "зерновой" инициативы.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин хочет изменить направление вывоза украинского зерна и прочего продовольствия. Этот вопрос он намерен обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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