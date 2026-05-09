Выехал за границу и потерял пенсию?: в ПФУ объяснили украинцам, что будет с выплатами

Украинцы за границей могут оформить и получать выплаты от государства

Реклама

После начала полномасштабного вторжения сотни тысяч пожилых украинцев оказались за границей. Поэтому у многих возникает логичный вопрос: не отменят ли им выплаты из-за длительного отсутствия и что делать тем, кто достиг пенсионного возраста уже за границей?

Как официально объясняют в Пенсионном фонде Украины, сам факт проживания в другой стране не лишает человека его законных денег.

Дистанционное оформление и получение средств

Если вы уехали за границу и уже там достигли пенсионного возраста, вам не нужно срочно покупать билеты на дом. Государство позволяет оформить все документы дистанционно через официальный вебпортал электронных услуг ПФУ.

Реклама

Что касается самих денег, то система также адаптировалась к потребностям беженцев. По вашему желанию пенсия может ежемесячно поступать на карту любого украинского банка. Если же карт нет, предусмотрена альтернатива — получение выплат через международные переводы от Укрпочты.

Правило 183 дней: кому нужно подтверждать личность

Хотя процедуры максимально упростились, государство должно контролировать целевое использование средств. Поэтому правительство утвердило специальный порядок выплат для тех, кто нашел убежище за пределами государства.

В своем разъяснении ПФУ отмечает, что для сохранения начислений пенсионеры-беженцы должны обязательно проходить ежегодную физическую идентификацию до 31 декабря. Это правило касается тех граждан, которые находятся за границей более 183 дней в году, получили там временную защиту или статус беженца и при этом не оформляли документы для постоянного проживания в другой стране.

Как пройти идентификацию без визита в Украину

Для того чтобы подтвердить свое лицо, также не нужно ехать в украинское консульство или возвращаться на родину. Пенсионный фонд предлагает несколько удобных вариантов по выбору:

Реклама

Через смартфон достаточно авторизоваться в личном кабинете на портале ПФУ, используя удаленную электронную подпись «Действие.Подпись».

Онлайн-встреча: вы можете пройти идентификацию по видеосвязи с работником территориального органа Пенсионного фонда.

По почте или через портал: можно отправить обычное бумажное письмо с заявлением в произвольной форме и справкой, удостоверяющей, что вы живы (отправляется заказной отправкой). Если у вас есть электронная подпись, сканированные копии этих документов можно просто скачать на веб-портале ПФУ.

Отдельное важное требование касается украинцев, которые были эвакуированы с временно оккупированных территорий. Они обязаны сообщить Пенсионному фонду о том, что не получают никаких пенсий или социальных выплат от Российской Федерации.

Пенсия в Украине 2026 — последние новости:

В Украине некоторые граждане имеют законное право выйти на заслуженный отдых ранее общеустановленного возраста (например, из-за вредных условий труда или по выслуге лет), однако досрочная пенсия имеет как существенные преимущества, так и некоторые недостатки. Среди главных плюсов — возможность сохранить здоровье, сменить профессию или просто иметь гарантированный доход в виде «подушки безопасности» в период экономической нестабильности.

В то же время следует понимать, что ранний выход на пенсию автоматически означает меньший страховой стаж, из-за чего ежемесячные выплаты могут быть ниже примерно на 20%. Кроме того, существуют строгие ограничения: например, учитель, оформивший пенсию по выслуге лет, больше не имеет права работать по своей специальности даже на часть ставки, иначе выплаты сразу прекратят.

Для украинцев, имеющих солидный трудовой багаж, государство предусмотрело статус ветерана труда, дающего право на целый ряд дополнительных социальных льгот и медицинских гарантий. Получить такое звание могут женщины со стажем от 35 лет и мужчины со стажем от 40 лет (при условии выхода на пенсию), а также лица с инвалидностью I или II группы и многие годы работавшие в тяжелых условиях на производстве.

Реклама

Этот почетный статус гарантирует пенсионерам первоочередное бесплатное зубопротезирование, льготное санаторно-курортное лечение, освобождение от уплаты земельного налога и обслуживание в больницах вне очереди. Кроме того, за каждый год сверхурочного стажа государство автоматически начисляет специальную денежную доплату в размере 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Новости партнеров