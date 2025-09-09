Выезд молодежи за границу и первые увольнения: сколько мужчин 18-22 лет оставляет украинский бизнес

Сколько работников 18–22 лет оставляет украинский бизнес после разрешения на выезд / © ТСН

Украинский бизнес сообщает об уходе среди мужчин 18-22 лет. В частности, речь идет о ритейле и HoReCa. Однако даже массовый выезд работников не нанесет ощутимого удара украинской экономике.

Об этом говорится в комментарии директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского.

После разрешения выезда за границу для мужчин в возрасте 18-22 лет украинский бизнес фиксирует первые увольнения молодых работников.

По данным издания Forbes, в сети из 10 ресторанов в Тернополе и Львове под угрозой до 20% персонала. В «Сильпо» доля заявлений на увольнение пока не превышает 3% из 3000 молодых сотрудников.

Сколько молодежи на рынке труда

Глеб Вышлинский заметил, что в Украине проживает около 700 тыс. мужчин 18–22 лет, большинство из них — студенты.

На рынке труда реально задействовано только 200-300 тысяч, что составляет 2-3% всех экономически активных граждан (около 13 млн человек).

Массовый выезд, по его мнению, не станет ударом для экономики в целом, но может ударить по отдельным отраслям.

Проблемы ожидаются, прежде всего, в сферах, где молодежь традиционно подрабатывала, а именно, в области розничной торговли, строительстве, логистике, производстве на простых специальностях.

«Больше всего это сказывается на компаниях с зарплатами около 15 000 грн. Те же, кто получает 35 000–55 000 грн, в большинстве своем остаются», — отмечает Forbes.

Напомним, ранее речь шла о том, что в ГНСУ удивили ответом о количестве уехавших из Украины мужчин 18-22 лет.

Между тем, украинский демограф Александр Гладун считает, что выезд молодых мужчин за границу негативно повлияет на демографическую ситуацию.