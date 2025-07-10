Выгодно ли пенсионерам в Украине продолжать работать после 60 лет: объяснение Пенсионного фонда

Выгодно ли пенсионерам в Украине продолжать работать после 60 лет

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Многие украинцы после достижения пенсионного возраста стоят перед выбором: выходить на заслуженный отдых или продолжать работать. Такое решение может повлиять на размер будущих пенсионных выплат, ведь позволяет их значительно увеличить за счет накопления дополнительного страхового стажа.

Как увеличиваются выплаты, если работать на пенсии после 60 лет

В соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», если лицо получило право на пенсию по возрасту, но изъявило желание работать дальше, его пенсия будет назначена с учетом страхового стажа, приобретенного на день обращения за его назначением. Это означает, что каждый дополнительный месяц работы по достижении пенсионного возраста влияет на окончательный размер выплаты.

Механизм увеличения пенсии выглядит следующим образом:

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На 0,5% — за каждый полный месяц страхового стажа, если отсрочка выхода на пенсию составляет до 60 месяцев (т.е. до 5 лет).

На 0,75% за каждый полный месяц страхового стажа, если человек откладывает выход на пенсию на срок свыше 60 месяцев (более 5 лет).

Важно отметить, что для такого повышения учитываются только полные месяцы работы.

Таким образом, при отсрочке выхода на пенсию только на один год пенсия растет на 6%, что указывает на то, что продление трудовой деятельности после достижения 60 лет может значительно увеличить размер пенсионных выплат.

Особенности оформления пенсионных выплат и исключения

Лицам, которые планируют отложить назначение пенсии, необходимо обратиться с уведомлением в орган Пенсионного фонда Украины до момента достижения ими пенсионного возраста. Этот шаг важен для корректного начисления будущих повышений.

Однако есть и определенные исключения. Повышение размера пенсии не устанавливается лицам, которым раньше уже была назначена пенсия другого вида (например, пенсия по инвалидности или за выслугу лет) согласно другим законам Украины или если пенсия была назначена в другом государстве. Это означает, что программа стимулирования распространяется на тех, кто впервые оформляет пенсию по возрасту по общеобязательному государственному пенсионному страхованию.

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Таким образом, для украинцев, которые имеют возможность и желание продолжать работать после достижения 60 лет, это выгодное решение.