Выгодно ли покупать золотые слитки: цены на драгоценные металлы и условия инвестирования

В условиях роста инфляции (за последний год почти на 13%) и экономической нестабильности все большее число украинцев рассматривают золото и серебро как способ защиты своих сбережений.

За последний год цены на драгоценные металлы неоднократно обновляли исторические максимумы, а спрос на них только уменьшается.

Золото, серебро, платина и палладий – какие из них наиболее перспективны для инвестирования в 2025 году? Как правильно покупать и хранить драгоценные металлы для защиты своих сбережений от обесценения? Какие варианты вложений доступны в Украине?

Цены на золото

Золото несколько раз обновляло свои рекорды, достигая исторических максимумов в течение 2024 года. Согласно отчету World Gold Council, средняя годовая цена благородного металла в прошлом году выросла на 23% — до 2386 долларов за унцию (около 31,1 г).

С начала 2025 года цены уже выросли на 10%, а 11 февраля апрельские фьючерсы на поставку золота в ходе торгов биржи Comex дошли до уровня 2968 долларов, пишет Reuters. Такой скачок и повышение спроса вызваны не только продолжительной экономической нестабильностью, геополитическими напряжениями, но и решением президента США Дональда Трампа повысить тарифы на сталь и алюминий. Несмотря на оптимистичность, большинство аналитиков ожидают стабилизацию ситуации.

Цены на серебро, платину, палладий

Инвесторы и аналитики активно наблюдают за ценами на серебро, ведь оно повторяет динамику золота, но является более доступной альтернативой. Серебро с 18 долларов за унцию в 2022-м выросло до уровня 31 доллара в конце сентября 2024-го. В феврале 2025-го цены на серебро росли до 32,12 доллара. Аналитики возлагают большие надежды именно на серебро и прогнозируют, что его стоимость может вырасти до максимума в 43 доллара, пишет Kitco.

Что касается платины и палладия, эти металлы не отметились положительной динамикой в течение 2024 года. Средняя годовая цена платины составила около 950 долларов за унцию. Средняя цена палладия за 2024 год значительно меньше 2023-го – 980 долларов против 1330 соответственно. Прогнозы мировых аналитиков колеблются от оптимистичных до сдержанных, что свидетельствует о неопределенности рынка этих металлов.

Способы инвестирования в драгоценные металлы

Популярный способ инвестирования – покупка слитков. Их можно хранить самостоятельно или на депозите в банке. Еще одним способом является покупка инвестиционных монет. Их ценообразование зависит от стоимости металла, темы, тиража и пробы. Такая услуга предоставляется государственными и частными банками, но нет гарантий, что банки могут выкупить их обратно. Также существует способ открытия металлического счёта. Он позволяет покупать драгоценный металл на любую сумму и без привязки к весу. Следует отметить, что такие вложения Фонд гарантирования вкладов не защищает и есть большой риск потери накоплений.

Цены устанавливаемых НБУ металлов ориентируются на Лондонские фиксинги, которые проводят каждый рабочий день. Следует отметить, что продажей/покупкой металлов в Украине занимается ограниченное количество банковских учреждений.

Частный инвестор информирует, что на вторичном рынке можно обнаружить золотые слитки от 0,5 г стоимостью до 3000 грн. Самые выгодные цены на монеты предлагает непосредственно НБУ – минимальная инвестиционная монета весом 1,24 г стоит 6830 грн. Вторичный рынок остается оптимальным вариантом для слитков.

Особенности инвестирования в драгоценные металлы в условиях кризиса

Продолжительная ситуация с экономической нестабильностью и геополитической напряженностью в мире продемонстрировала, как золото и серебро растут во время кризисов. Обычно цена драгоценного металла движется в противоположном направлении от других активов, поэтому становится надежным инструментом для хеджирования (страхование от возможных финансовых потерь) рисков в портфеле. Часто этот инструмент используется как долгосрочная инвестиция, чем краткосрочный вклад для получения прибыли.

"При покупке золота инвестор выбирает: спекулировать на изменении цены, использовать золото как альтернативу валютному хеджированию или как инструмент антиинфляционной защиты. Соответственно, для каждого из этих вариантов будет свой инвестиционный горизонт", — рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Также он отметил, что для каждого способа покупки есть свои характерные особенности и затраты. Слитки нуждаются в оплате хранения в банке и имеют существенную наценку от мировой цены. У монет прибавочная стоимость зависит от коллекционной ценности. Металлические счета предусматривают комиссии по открытию и обслуживанию.

Инвестирование в этот инструмент в Украине имеет свои препятствия: стоимость банковских слитков на 8-10% больше мировой, а операции сопровождаются комиссиями. Еще существуют сложности с продажей драгоценных металлов – человек может продать их только тому банку, где их купил.

Как война повлияла на рынок драгоценных металлов

Ввоз золота был заблокирован действующим постановлением №18 НБУ от 24 февраля 2022 года из-за роста спроса населения на драгоценные металлы. Пока ни один банк не осуществляет импорт, то есть предложение не удовлетворяет спрос. Это ярко демонстрирует разница в обращении золота через банковские структуры: если до войны он составлял до 300 кг в месяц, то сейчас упал до 20 кг. Это привело к разнице стоимости металлов в Украине и мире.

Впрочем, с 21 декабря 2024 года НБУ ввел ослабление: юридическим лицам и ФЛП разрешено осуществлять операции с банковскими металлами без физической поставки за безналичные гривны. Это может частично оживить рынок, но не решает проблему импорта.

Автор: Анна Шимко

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