Выгодное время для обмена прошло: что будет с курсом доллара и евро

Курс доллара / © ТСН

Снижение курса валют в начале года носит ситуативный характер и не означает долгосрочного укрепления гривны.

Такое мнение в эфире Новости.LIVE высказал экономист Алексей Плотников.

По оценке экономиста, в 2026 году гривна будет постепенно обесцениваться, а доллар будет двигаться вверх с ориентиром около 45,7 грн за доллар в среднегодовом исчислении.

В то же время Национальный банк будет и дальше сдерживать резкие колебания за счет валютных интервенций, поэтому девальвация, вероятно, будет медленной. Замедление этого процесса возможно только при завершении войны и старте масштабного восстановления.

Что касается евро, то его курс в Украине напрямую зависит от соотношения в валютной паре евро-доллар. В 2025 году евро подорожал на 13,5%, а в конце года в Украине был зафиксирован исторический максимум — 49,85 грн за евро. Если давление на доллар сохранится, европейская валюта может и дальше оставаться дорогой по крайней мере до конца первого квартала 2026 года, после чего динамика будет зависеть от глобальной политической и экономической ситуации.

В целом эксперт делает вывод, что выгодный курс для обмена валюты уже позади, а в 2026 году украинцам следует готовиться к постепенному удорожанию как доллара, так и евро.

Напомним, экономист Андрей Новак назвал лучшую валюту для сбережений. Эксперт советует держать сбережения в коммерческих банках, входящих в десятку крупнейших банков Украины. Кроме того, лучше делить сумму на три уровня «корзины»: гривна, доллар и евро или другие «твердые валюты».