Выгодное время для обмена прошло — что будет с курсом валют в Украине

С наступлением 2026 года официальные курсы продемонстрировали тенденцию к снижению, однако это ситуативные колебания, которые нельзя проектировать на весь текущий год.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции «Новости. Live «, что будет с курсом доллара и евро 2026 года.

В первые дни января Национальный банк немного опустил показатели, однако украинцам не следует ожидать нисходящего тренда. Эксперт уверен, что в следующие месяцы американская валюта будет планомерно дорожать.

«Исходим из того, что прописанный среднегодовой курс — 45,7 грн/долл. То есть укрепляться гривна не будет. Скорее всего, она будет постепенно обесцениваться с января. Но процессы девальвации, возможно, станут медленнее», — сказал Плотников.

Официальный курс гривны к евро не зависит от решений Национального банка, а формируется с учетом соотношения в главной валютной паре.

Алексей Плотников считает, что движение показателей вверх зафиксируется на рынке, по крайней мере, до конца первого квартала. Далее ситуация может развиваться по разным направлениям, в зависимости от политической неопределенности, экономических глобальных рисков и отношений между США и ЕС.

Напомним, эксперты предоставили прогноз курса доллара и евро на январь 2026 года. Большинство аналитиков соглашаются, что первая неделя января (до 8–10 числа) будет периодом затишья.