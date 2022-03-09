"Выход компании из РФ – это шанс для Украины": Федоров призвал руководство PayPall открыть все функции для украинцев

Для украинцев доступна только одна из возможностей платежной системы – тратить деньги из своей учетной записи, но не получать их.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал CEO PayPall Дэна Шульмана наконец-то открыть все функции мирового платежного сервиса для украинцев.
Об этом украинский министр написал на телеграмм-канале.
"Выход топ-мировых компаний из России – это новые возможности для Украины. Призвал CEO PayPall Дэна Шульмана наконец-то открыть все функции мирового платежного сервиса для украинцев. Это очень важно именно сейчас – в условиях массовой внутренней и внешней миграции. PayPall является одним из мировых лидеров среди платежных систем, позволяющих выводить деньги с разных сайтов к себе на банковский счет, совершать покупки в интернете, а также легко переводить деньги между аккаунтами внутри системы", — говорится в сообщении Федорова.
Министр отметил, что пока для украинцев доступна только одна из возможностей платежной системы – тратить деньги из своей учетной записи, но не получать их.
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