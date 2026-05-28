Выход на пенсию 2027-го: что изменится для женщин и из-за какой ошибки можно потерять годы стажа

Пенсия. / © УНИАН

Реклама

Женщинам в Украине, которые планируют уходить на пенсию в 2027-м, стоит учесть один нюанс. Возраст выхода теперь напрямую зависит от накопленного стажа, в который учитываются не только годы официальной работы.

Во сколько выходят на пенсию в Украине женщины и почему некоторые рискуют позже, рассказала юристка Алена Чмона в комментарии «УНИАН».

По ее словам, по возрасту женщины могут выйти на пенсию в 60 лет. Впрочем, для этого необходимо иметь не менее 34 лет стажа. Если стажа меньше, то нужно будет дождаться наступления 63-летнего или 65-летнего возраста.

Реклама

Таблица выхода на пенсию в Украине для женщин 2027 года:

34 года стажа и более — можно выйти на пенсию в 60 лет;

от 24 до 33 лет стажа — на пенсию можно выйти в 63 года;

15-23 года стажа — на пенсию в 65 лет.

Какой стаж учитывают для выхода на пенсию

Юрист отмечает: для выхода на пенсию женщине в стаж должны учитываться также периоды декретного отпуска, работа на полставки, уход за родителями или родственниками с инвалидностью, работа как ФЛП.

Декретный отпуск

Если женщина работала и ушла в декретный отпуск, то этот период ей засчитывается в стаж. Кроме того, декрет можно отнести к стажу, если женщина нигде не работала. Впрочем, есть в этом случае нюанс, подчеркнула эксперт.

Реклама

Если женщина не работала и находилась в декрете до 2004 года, чтобы декрет был зачислен в стаж, в Пенсионный фонд нужно будет предоставить только свидетельство о рождении ребенка.

Если речь идет о периоде после 2004-го, в свидетельство о рождении ребенка необходимо предоставить еще и подтверждение того, что женщина получала пособие на ребенка от государства. Ведь по этим выплатам идут отчисления в ПФУ.

Работа на пол ставки

В этом случае все зависит от того, как были оформлены трудовые отношения, и уплачивались ли за человека взносы в ПФУ. Если у человека есть основная работа, на которой за него уплачиваются пенсионные взносы, и он работает по совместительству, стаж начисляется по общему правилу — год за год. Двойного начисления стажа не будет.

Реклама

Уход за родителями или родственниками с инвалидностью

Для зачисления такого стажа необходимо предоставить доказательства, что близкие родственники действительно имеют инвалидность и оформлен постоянный уход. Ухаживающие лица становятся на учет и получают выплаты от государства, из которых осуществляются отчисления в ПФУ.

Стаж, полученный за работу ФЛП

Чтобы такой стаж был учтен, необходимы доказательства регистрации физического лица-предпринимателя, уплаты взносов в ПФУ, предоставление свидетельства о том, что он был на едином налоге:

Реклама

«В законодательстве есть норма, что стаж ФЛП засчитывается даже при уплате минимального размера взносов. Но Пенсионный фонд может считать по принципу: если взносы уплачены в меньшем размере, то они и засчитывают меньший стаж. Хотя в законодательстве прописано по-другому. То есть, ПФУ должен засчитывать год работы ФЛП за год стажа, а не меньше», — объяснила Алена Чмона.

Стажа не хватает

Юрист говорит, что иногда случаются ситуации, когда необходимого стажа для выхода на пенсию не хватает. Например, Пенсионный фонд может указать, что в трудовой книжке есть какие-то недостатки, нет приказа об увольнении или номера приказа, может быть не такой цвет ручки и т.д. Тогда определенные годы стажа могут не засчитать.

«В моей практике был случай, когда в дипломе человека не хватало подписи секретаря, и поэтому обучение не причислили к стажу (обучение до 2004 года, согласно законодательству, должно входить в стаж)», — говорит эксперт.



Чтобы не потерять стаж и выйти на пенсию в 60-63 года в 2027 году юрист советует заранее проверить свои документы, которые могут подтвердить наличие стажа. В частности, диплом об образовании, трудовой книжке. Если возникнет необходимость, то следует обратиться к определенным предприятиям или учреждениям, учебным заведениям за справками, подтверждающими стаж.

Что касается стажа до 2004 года, то кроме обращения к предприятиям и учреждениям можно обращаться в архивы и получать справки, подтверждающие трудовые отношения. Кроме того, можно собирать свидетельские показания и обращаться в суд.

Реклама

Пенсия в Украине — что известно

По украинскому законодательству для выхода на пенсию 2026-го украинцам понадобится от 15 до 33 лет стажа — в зависимости от возраста. Да, граждане могут уйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет.

Заметим, что работа за границей может помочь получить право на пенсию. К примеру, если не хватает пенсионного стажа в Украине. Однако он не всегда влияет на размер пенсии. Эта возможность предусмотрена законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Кроме того, украинцы, которым не хватает страхового стажа для выхода на пенсию, могут его «докупить». Есть простые и законные механизмы добровольных взносов, которые позволяют сформировать будущие выплаты без официального трудоустройства.

Дата публикации 07:28, 18.04.26 Количество просмотров 22 Шок! Как пенсионеры выживают на 5 тысяч в месяц?! На еду почти ничего не остается

Новости партнеров