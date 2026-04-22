Выход на пенсию до 60 лет: кто имеет право на досрочные выплаты

В Украине пенсионная система продолжает основываться на принципах возраста и накопленного страхового стажа. Именно эти показатели определяют, когда гражданин сможет уйти на заслуженный отдых в 60, 63 или 65 лет. Однако существуют исключения, позволяющие оформить выплаты гораздо раньше.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

На сегодняшний день право на назначение пенсии по возрасту напрямую зависит от количества лет, в течение которых за человека уплачивался единый социальный взнос (ЕСВ). В Пенсионном фонде подчеркивают, что главным принципом остается формула: нет ЕСВ — нет страхового стажа.

В 2026 году выйти на пенсию можно при следующих условиях:

в 60 лет — при наличии от 33 лет страхового стажа;

в 63 года — если есть от 23 лет стажа;

в 65 лет — при наличии от 15 лет стажа.

Эти нормы универсальны как для мужчин, так и для женщин. Страховой стаж считается только в периоды официального трудоустройства или добровольной уплаты взносов.

Кто может уйти на пенсию до 60 лет

Законодательство предусматривает ряд обстоятельств, при которых украинцы могут оформить пенсию, не дожидаясь 60-летия. К таким категориям относятся лица с инвалидностью, многодетные матери и работавшие в особо тяжелых условиях.

Отдельное внимание ПФУ уделяет так называемым льготным спискам №1 и №2. Список №1 включает в себя подземные работы, шахты и металлургию.

Это дает право на самый ранний выход:

мужчины — примерно с 50 лет;

женщины — примерно с 45 лет.

В Списке №2 указаны вредные условия, такие как горячие цеха, сварки или химические производства. Здесь возрастной порог составляет:

мужчины — с 55 лет;

женщины — с 50 лет.

«Обязательным условием является полная занятость, подтверждение соответствующей должности и аттестация рабочего места», — подчеркивают специалисты Фонда.

Для определенных профессий критичен не возраст, а профессиональный опыт. Пенсия за выслугу лет назначается учителям, медицинским работникам, артистам, спортсменам и некоторым категориям работников транспорта. Основное требование для них — наличие специального стажа от 25 до 30 лет.

Можно ли «купить» право на пенсию

Многих интересует вопрос, возможно ли выйти на отдых раньше только по собственному желанию без льгот. В Пенсионном фонде дают четкий ответ: «По собственному желанию досрочный выход на пенсию невозможен».

Однако существует законный механизм «докупить» страховой стаж, если его не хватает нормы. Это можно сделать через добровольную уплату соцвзноса или заключение договора с налоговой. В то же время, важно помнить: невозможно приобрести специальный льготный стаж или выслугу лет — эти периоды должны быть только отработаны.

Проверить свой накопленный стаж граждане могут самостоятельно по электронному кабинету ПФУ или заказав справки формы ОК-5 или ОК-7.

Пенсии в Украине — последние новости

Напомним, Пенсионный фонд Украины разъяснил, что в отдельных случаях социальные выплаты могут быть временно приостановлены, однако это не означает их отмены.

В ПФУ объясняют, что одной из самых распространенных причин является невозможность подтвердить фактическое место жительства пенсионера, в частности, если человек длительное время отсутствует по зарегистрированному адресу или уехал за границу и не сообщил об изменении статуса.

Также выплаты могут останавливать при обнаружении несоответствий в персональных данных — например, о страховом стаже или других сведениях, влияющих на право получения помощи.

Еще одним основанием является предотвращение незаконных выплат — в частности, если начисления продолжаются после смерти получателя. В таких случаях денежные средства подлежат возврату в бюджет.

Также ранее сообщалось, что некоторые украинцы могут получить доплату к пенсии в размере 1038 гривен при наличии медицинского заключения.

В апреле 2026 года в Украине проведут перерасчет выплат для работающих пенсионеров. По данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), под эту категорию подпадает примерно 650 тысяч человек — это каждый работающий четвертый пенсионер. Тем, кто вышел на пенсию позже, следующего автоматического пересчета придется ждать до апреля 2027 года.