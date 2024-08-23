Выход на пенсию: как можно докупить стаж и сколько стоит один год

Иногда украинцам не хватает необходимого страхового стажа для выхода на пенсию и они стремятся его докупить.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Докупить стаж могут все граждане Украины, достигшие 16-летнего возраста. Это касается как лиц, проживающих за границей и планирующих получать пенсию в Украине, так и людей предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии.

Также возможность докупить стаж может быть актуальна для лиц с низким уровнем официального дохода, стремящихся увеличить свою будущую пенсию.

В 2024 году для зачисления одного полнолуния стажа нужно уплатить минимальный страховой взнос в размере 1 760 гривен. Таким образом, годовой стаж обойдется уже 21 480 гривен.

"Пенсионеры имеют возможность самостоятельно определять частоту и размер взносов в соответствии со своими финансовыми возможностями. В то же время такие добровольные взносы могут осуществляться как на собственный счет, так и в пользу другого лица", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что в Украине может измениться расчет пенсий. Система будет учитывать только два критерия — количество отработанных лет и количество взносов, которые платила ежемесячно.

Кроме того, пенсии украинцев увеличиваются благодаря перерасчетам и индексациям. Однако в августе выплаты будут повышены путем начисления специальных надбавок.

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