Выход на пенсию: как можно докупить стаж и сколько стоит один год

Годовой стаж обойдется в 21480 гривен.
Иногда украинцам не хватает необходимого страхового стажа для выхода на пенсию и они стремятся его докупить.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Докупить стаж могут все граждане Украины, достигшие 16-летнего возраста. Это касается как лиц, проживающих за границей и планирующих получать пенсию в Украине, так и людей предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии.
Также возможность докупить стаж может быть актуальна для лиц с низким уровнем официального дохода, стремящихся увеличить свою будущую пенсию.
В 2024 году для зачисления одного полнолуния стажа нужно уплатить минимальный страховой взнос в размере 1 760 гривен. Таким образом, годовой стаж обойдется уже 21 480 гривен.
"Пенсионеры имеют возможность самостоятельно определять частоту и размер взносов в соответствии со своими финансовыми возможностями. В то же время такие добровольные взносы могут осуществляться как на собственный счет, так и в пользу другого лица", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее стало известно, что в Украине может измениться расчет пенсий. Система будет учитывать только два критерия — количество отработанных лет и количество взносов, которые платила ежемесячно.
Кроме того, пенсии украинцев увеличиваются благодаря перерасчетам и индексациям. Однако в августе выплаты будут повышены путем начисления специальных надбавок.
Читайте также: