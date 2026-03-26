Выход на пенсию по возрасту: когда нужно подавать заявление, чтобы не потерять деньги

пенсия.

В Украине при оформлении пенсии существуют важные нормы законодательства. В частности, о сроках подачи заявлений. Правильно выбранная дата для обращения в ПФУ может гарантировать большие выплаты.

Об этом сообщают в Пенсионном фонде, пишет ТСН.ua.

Заметим, что неправильно выбранная дата для подачи заявления может оказаться ошибкой, которая будет стоить потерей определенной суммы средств.

Сроки подачи заявления

Чтобы получать выплаты с первого дня выхода на пенсию, заявление необходимо подать в четко определенное законодательством «окно»:

самое раннее: за 1 месяц до дня рождения.

самое позднее: в течение 3 месяцев после дня рождения.

Если подать заявление в этот период, пенсия будет назначена уже со следующего дня после достижения пенсионного возраста. В таком случае гражданин не теряет свои выплаты.

Однако если обратиться позже чем через три месяца, выплаты назначат только со дня подачи заявления. Впрочем, денежные средства за пропущенное время не компенсируются.

Подача заявления — важные нюансы

Юрист Татьяна Ходиневич говорит, что есть возможность рассчитывать на большую сумму средств. Если дата рождения заявителя выпадает на последний квартал года, то выгоднее обращаться в ПФУ в следующем календарном году. Однако это следует делать при условии, что даты дают возможность сдержать срок в три месяца со времени исполнения пенсионного возраста.

По ее словам, такой подход будет предусматривать применение при исчислении пенсии обновленного показателя для расчета, что может увеличить сумму начисления.

Важным нюансом является то, что страховой стаж и доход учитывается по месячному обращению. Если размер зарплаты в последний месяц перед подачей заявления выше обычного, то не стоит спешить. Если размер такой же или меньший, этот факт не будет существенно влиять на ситуацию.

Если заявление подать раньше, то зафиксируется стаж на данный момент. В то же время отложение обращения даже на несколько недель может гарантировать еще один месяц стажа, а также более высокий показатель заработной платы для расчета. Это в какой-то степени может повлиять на размер пенсионной выплаты.

«Выбирайте: либо подать заявление заранее (приблизительно за месяц до даты), чтобы ускорить назначение, либо сделать это после достижения пенсионного возраста, но с учетом выгодного зачисления в последний месяц», — советует Татьяна Ходиневич.

Как и куда подавать документы

Как можно заявление:

лично: в любом сервисном центре ПФУ;

онлайн: через вебпортал электронных услуг ПФУ (нужна квалифицированная электронная подпись — КЭП0;

почтой или через уполномоченное лицо — при наличии нотариальной доверенности.

Необходимые документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

документы о стаже (трудовая книга, дипломы об обучении, военном билете и т.п.);

справка о заработной плате (при необходимости, если не хватает данных в реестре застрахованных лиц).

Напомним, в назначении пенсии за выслугу лет может быть отказано, если человек не достиг установленного для соответствующей профессии возраста или не имеет необходимого специального стажа. Впрочем, существует список профессий, которые дают право на завершение карьеры до наступления пенсионного возраста.