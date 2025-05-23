ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
943
Время на прочтение
1 мин

Выход на пенсию по возрасту в 2025 году: назван необходимый страховой стаж

В Украине право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Размер пенсии зависит не только от уровня заработной платы

Размер пенсии зависит не только от уровня заработной платы

В Украине согласно пенсионной реформе страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев ежегодно и в 2028 году он составит 35 лет.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины одной из областей.

Наличие страхового стажа, дающего право на назначение пенсии по возрасту, определяется на дату достижения человеком соответствующего возраста.

Согласно статье 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» продолжительность страхового стажа, дающего право на назначение пенсии по возрасту в 2025 году, составляет:

  • после достижения возраста 60 лет — не менее 32 лет

  • после достижения возраста 63 года — не менее 22 лет

  • после достижения возраста 65 лет — не менее 15 лет

Ранее сообщалось, что в июне пенсии проиндексированы не будут. Однако у некоторых пенсионеров выплаты все же увеличатся. Подробно об этом читайте в новости.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
943
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie