Выход на пенсию по возрасту в 2025 году: назван необходимый страховой стаж

Размер пенсии зависит не только от уровня заработной платы

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В Украине согласно пенсионной реформе страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев ежегодно и в 2028 году он составит 35 лет.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины одной из областей.

Наличие страхового стажа, дающего право на назначение пенсии по возрасту, определяется на дату достижения человеком соответствующего возраста.

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Согласно статье 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» продолжительность страхового стажа, дающего право на назначение пенсии по возрасту в 2025 году, составляет:

после достижения возраста 60 лет — не менее 32 лет

после достижения возраста 63 года — не менее 22 лет

после достижения возраста 65 лет — не менее 15 лет

Ранее сообщалось, что в июне пенсии проиндексированы не будут. Однако у некоторых пенсионеров выплаты все же увеличатся. Подробно об этом читайте в новости.