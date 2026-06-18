Выход на пенсию: сколько стоит «докупить» стаж в Украине

пенсия. / © УНИАН

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В Украине выход на пенсию напрямую зависит от имеющегося страхового стажа. Впрочем, не всем его хватает. В таких случаях законодательство предусматривает возможность докупить необходимые годы, чтобы получить право на пенсионные выплаты без задержек.

Об этом рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Татьяна Король в комментарии «РБК-Украина».

По ее словам, если требуемого стажа не хватает, есть два варианта. Во-первых, можно выйти на пенсию позже: в 63 года требование снижается до 24 лет стажа, в 65 — до 15 лет, независимо от года достижения этого возраста. Во-вторых, стаж можно подобрать с помощью механизма добровольного страхования.

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Сколько стоит докупить стаж

В этом году минимальная сумма добровольного взноса, по которой засчитывается один полный месяц стажа, составляет 1 902,34 грн — это 22% от минимальной заработной платы.

Предусмотрены два механизма, как набрать стаж:

через ПФУ: онлайн-договор заключается через личный кабинет на портале ПФУ, а также позволяет набрать стаж в текущем периоде:

через Государственную налоговую службу: этот вариант позволяет докупить стаж не только сейчас, но и в прошлые годы. Договор заключается по ГНС.

Заметим, в 2026 году докупить один месяц стажа за прошлые годы стоит 3804,68 грн.

Напомним, украинцам, не имеющим достаточного стажа для выхода на пенсию, оказывают государственную социальную помощь. Однако ее получение зависит от ряда критериев. Для выхода на стандартную пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет стажа. Если же легальный стаж составляет менее 15 лет, право на постоянную государственную помощь возникает только в 65-летнем возрасте.

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Кроме того, части украинцев могут причислить стаж к пенсии. По действующим правилам, время ухода за неработающей матерью за ребенком засчитывается в страховой стаж, но не дольше чем до достижения каждым ребенком трехлетнего возраста.

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