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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Выход на пенсию в 2027 году: сколько стажа нужно

Требования к страховому стажу для назначения пенсии по возрасту в Украине продолжают постепенно расти. Уже в 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 34 лет страхового стажа.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Пенсия

Пенсия

По закону именно продолжительность страхового стажа определяет возраст ухода на пенсию — 60, 63 или 65 лет.

Об этом сообщили в ПФУ.

«Согласно статье 26 закона Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ необходимый страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, определяется на дату достижения человеком определенного возраста», — говорится в сообщении ведомства.

Продолжительность страхового стажа, дающего право на назначение пенсии по возрасту 2027 года, составит:

  • после достижения возраста 60 лет — не менее 34 лет

  • после достижения возраста 63 года — не менее 24 лет

  • после достижения возраста 65 лет — не менее 15 лет

Пенсия в Украине — последние новости

В декабре 2026 года пенсионеры, воспитавшие по меньшей мере пятерых детей, могут получать ежемесячную надбавку от 908 до 1038 гривен. Размер доплаты за особые заслуги перед Украиной зависит от количества детей и назначается Пенсионным фондом по действующему законодательству.

Кроме того, в 2027 году Минсоцполитики предлагает пересмотреть солидарную пенсионную систему, введя базовую и страховую составляющие и изменив расчет страховой пенсии. По замыслу совокупная выплата из этих частей должна составлять не менее 6000 гривен, а страховая часть будет зависеть от уплаченных взносов.

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