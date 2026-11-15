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Выход на пенсию в 2027 году: сколько стажа нужно
Требования к страховому стажу для назначения пенсии по возрасту в Украине продолжают постепенно расти. Уже в 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 34 лет страхового стажа.
По закону именно продолжительность страхового стажа определяет возраст ухода на пенсию — 60, 63 или 65 лет.
Об этом сообщили в ПФУ.
«Согласно статье 26 закона Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ необходимый страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, определяется на дату достижения человеком определенного возраста», — говорится в сообщении ведомства.
Продолжительность страхового стажа, дающего право на назначение пенсии по возрасту 2027 года, составит:
после достижения возраста 60 лет — не менее 34 лет
после достижения возраста 63 года — не менее 24 лет
после достижения возраста 65 лет — не менее 15 лет
Пенсия в Украине — последние новости
В декабре 2026 года пенсионеры, воспитавшие по меньшей мере пятерых детей, могут получать ежемесячную надбавку от 908 до 1038 гривен. Размер доплаты за особые заслуги перед Украиной зависит от количества детей и назначается Пенсионным фондом по действующему законодательству.
Кроме того, в 2027 году Минсоцполитики предлагает пересмотреть солидарную пенсионную систему, введя базовую и страховую составляющие и изменив расчет страховой пенсии. По замыслу совокупная выплата из этих частей должна составлять не менее 6000 гривен, а страховая часть будет зависеть от уплаченных взносов.