Выиграли потребители: в ДТЭК развенчали мифы об аномальном обвале цен на электричество

Об этом рассказал Дмитрий Маляр, коммерческий директор Д.Трейдинг, входящий в Группу ДТЭК.

В частности, он рассказал, что цены на электроэнергию не устанавливаются как тарифы и они меняются каждый час.

В качестве примера он привел изменение цен в Украине и других европейских странах. Согласно анализу цены в Украине и Европе с августа по сентябрь снизились примерно на 17-46%.

Он добавил, что в сентябре снижается общий спрос на электроэнергию в результате комфортных температур и увеличивается предложение Производителей (АЭС, ТЭС, ТЭЦ) в результате окончания ремонтных кампаний генерирующего оборудования.

Еще одним фактором уменьшения цен на электричество является введение дополнительных мощностей газовой генерации, продающей свое электричество на рынке в сутки вперед.

«Снижение цен РДН в сентябре — плохо это или хорошо? Для потребителей это хорошо, потому что цены РДН снизились, а с ними и затраты на электричество. Для трейдеров-спекулянтов плохо – потому что не заработали на спекуляциях. Для Поставщиков, продающих свои сервисы и не входящих в риски ценовых спекуляций – это нейтрально, они получат фиксированную маржу. Для Генерации это минус, учитывая подготовку к ОЗУ и бесконечные обстрелы», - объяснил Маляр.