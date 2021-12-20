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Выписывал себе премии: советника министра энергетики заподозрили в завладении более 2 млн грн

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Выписывал себе премии: советника министра энергетики заподозрили в завладении более 2 млн грн

УНИАН

Бывший директор государственного предприятия "Оператор рынка" стал фигурантом уголовного производства.

В понедельник, 20 декабря, детективы НАБУ сообщили о подозрении в незаконном завладении 2,15 млн гривен бывшему директору государственного предприятия "Оператор рынка", который является внештатным советником министра энергетики Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В ходе досудебного расследования было установлено, что должностное лицо в 2019-2020 годах выплатило себе премии, поощрения и надбавки на сумму свыше 2,15 млн гривен.

Теперь ему объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, Служба безопасности Украины заподозрила супругу бывшего народного депутата Семена Семенченко в краже денег "Благотворительного фонда батальона "Донбасс".

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