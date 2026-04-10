Выплата 1500 грн: кому из украинцев деньги поступят в мае

Некоторые украинские пенсионеры могут получить помощь 1500 гривен в мае, а не в апреле. Причина — особенности начисления.

Об этом сообщила руководитель Главного управления ПФУ в Винницкой области Елена Корчака.

«Мы приступили к выплатам в апреле. Думаю, в ближайшее время завершим выплату всем получателям», — отметила Корчака.

По ее словам, есть категория людей, которая может обратиться в Пенсионный фонд в мае с датой назначения пенсии или пособия до 1 апреля, таким людям Пенсионный фонд будет начислять в апреле помощь или пенсию, а в мае — отправит соответствующую единовременную выплату.

«Порядок предусматривает возможность начислить в апреле пособие или пенсию, а в мае доплатить соответствующую единовременную выплату», — пояснила Елена Корчака.

1500 грн получат:

пенсионеры по возрасту,

люди с инвалидностью,

малообеспеченные семьи,

получатели базовой соцпомощи,

ВПЛ среди получателей соцвыплат,

многодетные семьи,

матери-одиночки.

Отметим, что премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что по состоянию на 10 апреля выплату в 1500 гривен на свои банковские карты уже получили 9 млн пенсионеров.

Отметим, в Украине с 7 апреля начали выплачивать помощь — 1500 гривен. Деньги начислят автоматически и они поступят на банковские карты или через «Укрпочту».

Пенсия в Украине — последние новости

В Украине изменились правила начисления трудового стажа. Верховная Рада 9 апреля приняла закон об упрощенном процессе. Граждане, чьи трудовые архивы были уничтожены или остались на временно оккупированных территориях, смогут подтвердить стаж для назначения пенсии с помощью государственных электронных реестров и информационных систем.

В то же время в Верховной Раде отменить ограничение пенсий . В частности, речь идет о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы. В пояснительной записке указано, что цель законопроекта — прекратить практику ограничения пенсий военным и пенсионерам сектора безопасности и обороны.

В Украине в течение 2026 часть украинских пенсионеров может получить ежемесячную доплату за содержание детей или внуков. Речь идет о регулярной надбавке, назначаемой ПФУ.