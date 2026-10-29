ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
235
Время на прочтение
3 мин

Выплата 50 000 грн за новорожденного ребенка: из-за чего семья может потерять помощь

Рассказываем, из-за каких ошибок и обстоятельств родители могут потерять право на выплату.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Новорожденный ребенок

Новорожденный ребенок / © Freepik

Украинские семьи, в которых ребенок родился после 31 декабря 2025, могут получить одноразовую государственную помощь в размере 50 000 грн. Однако для назначения выплаты необходимо своевременно обратиться в Пенсионный фонд и соблюсти установленные условия.

О правилах оформления помощи сообщают «Сеть правового развития» и Пенсионный фонд Украины.

Выплата 50 000 грн при рождении ребенка: кто имеет право на пособие

С 1 января 2026 года размер пособия при рождении первого и каждого ребенка составляет 50 000 грн. Вся сумма выплачивается единовременно.

Как объясняют в Пенсионном фонде, получить помощь может один из родителей ребенка или опекун, с которым он постоянно проживает и который подал соответствующее заявление.

«Помощь при рождении ребенка предоставляется одному из родителей ребенка, опекуну, с которым ребенок постоянно проживает и который подал заявление о назначении такой помощи», — отмечают в ПФУ.

Если родились двое или более детей, 50 000 грн. назначают на каждого ребенка отдельно.

Для детей, рожденных до 31 декабря 2025 включительно, действует предварительный размер пособия — 41 280 грн. Из них 10320 грн выплачивают единовременно, а остальные — по 860 грн в течение следующих 36 месяцев.

Как оформить 50 000 грн за рождение ребенка в 2026 году

Для назначения помощи нужно подать заявление установленной формы.

По информации Пенсионного фонда, в перечень необходимых документов входят:

  • заявление установленной формы;

  • свидетельство о рождении ребенка;

  • решение об установлении опеки — если за помощью обращается опекун.

В ПФУ отдельно подчеркивают, что этот перечень документов исчерпывающий.

Обратиться за назначением помощи можно через сервисный центр Пенсионного фонда, ЦНАП, портал или мобильное приложение «Действие» по почте. Помощь также можно оформить в рамках комплексной услуги «еМалятко».

Одним из главных условий получения пособия является соблюдение срока обращения.

В Пенсионном фонде объясняют: «Помощь при рождении ребенка назначается при условии, что заявление о его назначении поступило в орган Пенсионного фонда Украины не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка».

То есть откладывать оформление выплаты более чем на год не стоит — по истечении установленного срока назначить пособие по общему правилу не удастся.

На что можно потратить 50 000 грн пособия при рождении ребенка

Отдельный вопрос касается использования полученных денег. В Пенсионном фонде подчеркивают, что помощь при рождении является собственностью ребенка, а родители или опекун распоряжаются им как законные представители исключительно в интересах ребенка.

При этом жесткий список товаров или услуг, на которые разрешено тратить 50 000 грн, законодательство не устанавливает.

«Средства должны использоваться для обеспечения потребностей ребенка, его надлежащего содержания и воспитания», — объясняют в Пенсионном фонде.

Деньги, в частности, могут направляться на:

  • питание;

  • одежда и обувь;

  • средства ухода;

  • необходимые бытовые вещи;

  • лечение;

  • развитие ребенка;

  • другие потребности, связанные с ее благополучием.

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что в ноябре часть украинских пенсионеров получит повышенные выплаты. В зависимости от возраста и страхового стажа минимальный размер пенсионной выплаты для отдельных категорий будет составлять от 3406 до 4213 грн.

Также родители первоклассников могут получить 5000 грн по программе «Пакет школьника». Подать заявление в рассрочку необходимо до 1 ноября.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie