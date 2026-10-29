Выплата 50 000 грн за новорожденного ребенка: из-за чего семья может потерять помощь

Новорожденный ребенок / © Freepik

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Украинские семьи, в которых ребенок родился после 31 декабря 2025, могут получить одноразовую государственную помощь в размере 50 000 грн. Однако для назначения выплаты необходимо своевременно обратиться в Пенсионный фонд и соблюсти установленные условия.

О правилах оформления помощи сообщают «Сеть правового развития» и Пенсионный фонд Украины.

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Выплата 50 000 грн при рождении ребенка: кто имеет право на пособие

С 1 января 2026 года размер пособия при рождении первого и каждого ребенка составляет 50 000 грн. Вся сумма выплачивается единовременно.

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Как объясняют в Пенсионном фонде, получить помощь может один из родителей ребенка или опекун, с которым он постоянно проживает и который подал соответствующее заявление.

«Помощь при рождении ребенка предоставляется одному из родителей ребенка, опекуну, с которым ребенок постоянно проживает и который подал заявление о назначении такой помощи», — отмечают в ПФУ.

Если родились двое или более детей, 50 000 грн. назначают на каждого ребенка отдельно.

Для детей, рожденных до 31 декабря 2025 включительно, действует предварительный размер пособия — 41 280 грн. Из них 10320 грн выплачивают единовременно, а остальные — по 860 грн в течение следующих 36 месяцев.

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Как оформить 50 000 грн за рождение ребенка в 2026 году

Для назначения помощи нужно подать заявление установленной формы.

По информации Пенсионного фонда, в перечень необходимых документов входят:

заявление установленной формы;

свидетельство о рождении ребенка;

решение об установлении опеки — если за помощью обращается опекун.

В ПФУ отдельно подчеркивают, что этот перечень документов исчерпывающий.

Обратиться за назначением помощи можно через сервисный центр Пенсионного фонда, ЦНАП, портал или мобильное приложение «Действие» по почте. Помощь также можно оформить в рамках комплексной услуги «еМалятко».

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Одним из главных условий получения пособия является соблюдение срока обращения.

В Пенсионном фонде объясняют: «Помощь при рождении ребенка назначается при условии, что заявление о его назначении поступило в орган Пенсионного фонда Украины не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка».

То есть откладывать оформление выплаты более чем на год не стоит — по истечении установленного срока назначить пособие по общему правилу не удастся.

На что можно потратить 50 000 грн пособия при рождении ребенка

Отдельный вопрос касается использования полученных денег. В Пенсионном фонде подчеркивают, что помощь при рождении является собственностью ребенка, а родители или опекун распоряжаются им как законные представители исключительно в интересах ребенка.

При этом жесткий список товаров или услуг, на которые разрешено тратить 50 000 грн, законодательство не устанавливает.

«Средства должны использоваться для обеспечения потребностей ребенка, его надлежащего содержания и воспитания», — объясняют в Пенсионном фонде.

Деньги, в частности, могут направляться на:

питание;

одежда и обувь;

средства ухода;

необходимые бытовые вещи;

лечение;

развитие ребенка;

другие потребности, связанные с ее благополучием.

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что в ноябре часть украинских пенсионеров получит повышенные выплаты. В зависимости от возраста и страхового стажа минимальный размер пенсионной выплаты для отдельных категорий будет составлять от 3406 до 4213 грн.

Также родители первоклассников могут получить 5000 грн по программе «Пакет школьника». Подать заявление в рассрочку необходимо до 1 ноября.

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