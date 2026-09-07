Выплата до 15 тысяч на семью: как получить помощь на карту в «Дії»

Как получить соцпомощь в «Дії»

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Украинские семьи могут получить новую финансовую поддержку от государства — базовую социальную помощь (БСП). Ее главное отличие от других выплат состоит в том, что средства назначаются сразу на всю семью. Базовая выплата составляет 4500 гривен, но окончательная сумма, которая поступает на карту, может достигать 10–15 тысяч гривен.

Об этом пишет PMG.ua.

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В Украине продлили программу базовой социальной помощи: как оформить выплаты

Сейчас этот формат работает как экспериментальный проект. Если результаты тестирования окажутся успешными, такую практику в Украине внедрят на постоянной основе.

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Общий размер пособия зависит от состава семьи, а сумма для каждого члена определяется индивидуально:

4500 гривен — «для заявителя, детей и лиц с инвалидностью I и II групп».

3150 гривен — «для остальных членов семьи».

Автоматический расчет осуществляет система при формировании заявления в приложении «Дія».

Как оформить такую выплату через «Дію»

Для подачи заявки один из семей должен открыть «Дія.Картку» и придерживаться следующего алгоритма:

В приложении «Дія» необходимо перейти на вкладку «Базовая социальная помощь», нажать «Получить помощь» и дождаться автоматического вычисления суммы. Если предложенная вам выплата вас устраивает и превышает тот объем государственной помощи, которую вы имеете сейчас, заявитель указывает карту для зачисления средств. На этом этапе каждый совершеннолетний член семьи должен обязательно наложить свою цифровую подпись. Только после этого обращение передается на обработку.

Представитель семьи должен предварительно посоветоваться со всеми близкими по итоговой сумме. Дело в том, что переход на базовую соцпомощь означает отказ от других выплат. Сначала вам нужно посчитать, превышает ли объем БСП все ваши другие выплаты вместе взятые.

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Также украинцам нужно знать такие важные правила: заявка на получение базовой социальной помощи будет рассматриваться до 10 дней. После этого вам придет уведомление о предоставлении/непредоставлении выплаты.

При условии согласования выплаты, средства будут поступать общей суммой на карту уполномоченного представителя семьи, который подавал заявку на соцпомощь.

Базовая социальная помощь: последние новости

Напомним, для украинцев старшего поколения без достаточного страхового стажа предусмотрен механизм базовой социальной помощи. Получить ее могут одинокие лица от 60 до 63 лет.

Размер ежемесячной выплаты назначается на 6 месяцев с возможностью продления и рассчитывается пропорционально отработанным годам: от 53% базовой суммы (2385 грн) при стаже до 10 лет или его отсутствии — до 88% (3960 грн) для тех, кто имеет более 30 лет стажа. При стаже 10–20 лет выплата составляет 62% (2790 грн), а при 20–30 годах — 70% (3150 грн).

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В 2026 году требования к стажу стали более строгими, в частности, для выхода на пенсию в 63 года требуется не менее 26 лет стажа. Поэтому граждане со стажем 20-25 лет вынуждены получать БСП в размере 3150 грн до 65 лет, после чего их автоматически переводят на минимальную пенсию по возрасту, которая составляет 2595 грн.

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