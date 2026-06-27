Выплата до почти 13 тыс. грн: кто может получить новую повышенную помощь

Деньги / © Национальный банк Украины

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В июле украинцы, потерявшие близких в результате российской агрессии, могут получить дополнительные социальные гарантии. Государство предусмотрело повышенный уровень минимальной пенсии для таких семей как форму финансовой поддержки и чествования погибших защитников.

Об особенностях назначения такой выплаты сообщили Новости.LIVE.

Пенсионный фонд Украины начисляет усиленную финансовую помощь для нетрудоспособных лиц, родные которых погибли, защищая страну от агрессии РФ, а также для детей погибших военных, если вместо пенсии получают государственную помощь.

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Отмечается, что в 2026 году государство для таких категорий граждан существенно пересмотрело минимальную гарантированную финансовую поддержку. По обновленным правилам, ПФУ насчитывает по 12 810 грн. Заметим, в прошлом году выплата была существенно ниже — на уровне 8 000 грн.

По законодательству, минимальную пенсионную помощь оказывают для каждого нетрудоспособного члена семьи: родители, супруга/супруг, а также ребенок погибшего военного.

Также предусмотрена усиленная поддержка, если пенсия предназначена для двух и более граждан в семье, за исключением нетрудоспособных родителей, жен и мужей, а социальная выплата — для двоих и более детей погибших на фронте защитников. Такая пенсионная помощь не может быть менее 10 020 грн для каждого человека в семье.

Как оформить повышенную пенсию

Для оформления помощи следует лично обратиться в органы Пенсионного фонда или на вебпортал или в ЦНАП, ведь выплаты не назначаются автоматически. Необходимо написать заявление и подать документы, в частности, требующие подтверждения родственных связей с погибшим.

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Необходимые документы:

заявление на назначение пенсии в случае утраты кормильца;

паспорт и идентификационный код;

свидетельство о заключенном браке;

свидетельство о смерти военного;

справка из части, где служил погибший/выписка из приказа об обстоятельствах смерти;

документ, где будет указан состав семьи;

справки, которые могут засвидетельствовать пребывание на иждивении;

реквизиты счета в банке (IBAN)

В ПФУ отмечают, что также могут потребовать добавить акт расследования несчастного случая в случае наступления смерти из-за ранения, контузии или увечья во время боевых действий.

Напомним, участники боевых действий ежемесячно получают прибавку к пенсии в размере 25% от минимальной пенсии по возрасту. Размер дополнительной выплаты — 647 грн в месяц. Кроме того, ветеранам войны и лицам с инвалидностью в результате войны выплачивают дополнительную целевую помощь — 40 гривен ежемесячно.

Также украинцы, имеющие особые заслуги перед государством, имеют право на надбавку. Ее размер 35% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Речь идет о женщинах — многодетных матерях. Сумма доплаты зависит от количества детей и размера прожиточного минимума на начало 2026 года.

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