Выплата долгов зеленым инвесторам будет стимулировать возобновление энергетики – участник рынка

Выплата долгов инвесторам в возобновляемую энергетику станет дополнительным источником финансирования и стимулом для возобновления энергетической инфраструктуры Украины, заявил директор ООО НПП "Энерго-Плюс" Евгений Корф.

«Восстановление энергетики больше не просто инфраструктурная задача. Это – вопрос устойчивости, безопасности и доверия к государству», – подчеркнул он.

Он указывает, что, по данным профильных ассоциаций, долги перед производителями "зеленой" электроэнергии достигли 22 млрд. грн. Наибольшие суммы недоплат приходятся на 2022 год (63%) и 2024 год (87%). Задолженность НЭК "Укрэнерго" перед предприятием "Гарантированный покупатель" составляет 16,3 млрд грн.

Корф объясняет, что инвесторы обратились в Нацкомиссию по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) с призывом помочь решить долговую проблему. А именно: признать противоправной формулу расчета небалансов за 2021-2022 годы, урегулировать механизм погашения задолженности и согласовать новую формулу с учетом решений суда.

По мнению Корфа, диалог по долгам выходит за рамки правовой плоскости.

«Это – о разблокировании инвестиционного потенциала. Когда сектор получает сигналы, что государство признает обязательства и ищет механизмы их выполнения, это работает гарантом для новых вливаний», – подчеркнул он.

Он также добавил, что возвращенные средства будут реинвестированы в новые проекты, поскольку украинский бизнес не раз демонстрировал ответственность в восстановлении энергетики.

Как сообщалось, инвесторы ожидают от государства разработки четкого плана со сроками погашения долгов за производимую электроэнергию в 2022 году.