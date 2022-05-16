Выплата пенсий на оккупированных территориях: власти объяснили механизм начисления

Украинцам, оказавшимся во временной оккупации, продолжают начислять все социальные выплаты, пенсии, льготы и субсидии в полном объеме.

Для тех, кто получал средства через отделение "Укрпочты", создали специальную процедуру начисления и выплат.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью УНИАН.

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В регионах, находящихся под временной оккупацией российских войск, не работают органы социальной защиты населения. Однако Минсоцполитики обязалось начислять и выплачивать средства людям централизованно. Сначала делается перерасчет денег в "Ощадбанк" — операционный центр — затем банк выдает средства людям на карту или наличными.

"Если человек получал пособие на карту, то для него ничего не меняется. "Ощадбанк" перечисляет средства на его счет в уполномоченном банке. Если человек получал помощь через "Укрпочту" наличными, то он сможет получить ее так же наличными как денежный перевод в любом отделении "Сбербанка" с паспортом и индивидуальным налоговым номером", — объяснила Лазебная.

Ранее стало известно, что в условиях военного времени информация о получателях максимально закрыта, получить пенсию можно будет тем же способом, которым обычно ее получают.

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