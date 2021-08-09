Выплату субсидий и социальной помощи в Украине планируют осуществлять цифровой валютой

Нацбанк работает над внедрением собственной цифровой валюты — e-гривны.

Для обеспечения лучшего контроля за расходованием средств, выделяемых из государственного бюджета для выплаты субсидий на оплату коммунальных услуг и иной социальной помощи, такие расчеты планируют перевести в цифровую валюту.

Об этом сообщил в интервью изданию "Минфин" заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

По его словам, цифровая национальная валюта (е-гривна), которую уже разрабатывают в Национальном банке Украины, значительно упростит мониторинг социальных выплат, позволит легко отслеживать, на что была потрачена денежная помощь от государства.

"В случае с цифровой валютой можно давать деньги на конкретные цели. Например, на оплату коммунальных платежей, если речь о субсидии, или на покупку детских товаров и т.п. ", — пояснил замминистра.

С помощью электронной гривны Нацбанка станет проще отслеживать эмиссию и контролировать оборот национальной валюты в экономике. Также осуществлять контроль за движением бюджетных средств смогут обычные граждане и журналисты.

"Сейчас вы не можете увидеть, куда пошла напечатана гривна, а с е-гривной контроль за этим упростится. Всегда можно зайти на блокчейн, посмотреть, какой банк получил средства, куда дальше они были переведены", — отметил Александр Борняков.

Напомним, в Верховной Раде готовят ко второму чтению законопроект "О виртуальных активах", который позволит украинцам легально расплачиваться криптовалютой.

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