Выплаты 1500 грн стартовали: кому и когда поступят деньги

Деньги. / © Национальный банк Украины

В Украине с сегодняшнего дня, 7 апреля, начали выплачивать помощь — 1500 гривен. Деньги начислят автоматически.

Об этом сообщил министр социальной политики Денис Улютин в эфире телемарафона.

По его словам, уже с сегодняшнего дня — в течение нескольких дней, на банковские счета будет поступать 1500 грн.

«На эту выплату могут претендовать все получатели социальных выплат, а также пенсионеры. Вчера уже 540 тысячам пенсионеров, получающих выплаты через „Укрпочту“, был перенаправлен ресурс для того, чтобы „Укрпочта“ также начала выплату такой поддержки», — сообщил он.

Глава Минсоцполитики отметил, что средства поступят на те же счета, на которые выплачивают соцпомощь, или выплатят вместе с пенсией тем украинцам, кто получит ее через «Укрпочту».

По словам министра, выплата будет начислена автоматически на те же счета или вместе с пенсией, которая приносится представителями «Укрпочты». Он подчеркнул, что за выплатой не нужно идти в отделения Пенсионного фонда или в почтовые отделения.

Улютин сообщил, что ограничений на расходы этих денег нет. В то же время добавил, что эта выплата производится для того, чтобы «сгладить шоки» из-за топливного кризиса в результате событий на Ближнем Востоке.

«Непосредственно эта выплата может быть направлена на любые цели, как пожелает непосредственно получатель такой выплаты», — подчеркнул он.

Кто может получить 1500 грн.

В течение апреля дополнительные 1500 грн получат следующие категории:

пенсионеры по возрасту,

люди с инвалидностью,

малообеспеченные семьи,

получатели базовой соцпомощи,

ВПЛ среди получателей соцвыплат,

многодетные семьи,

одинокие матери.

Напомним, в марте правительство анонсировало, что 13 миллионов граждан получат единовременную помощь 1500 грн. Речь идет об украинцах, которые пользуются соцподдержкой от государства и получают разные виды соцпомощи. Средства поступят на банковские карты или через «Укрпочту».