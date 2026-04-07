Выплаты 1500 грн стартовали: кому и когда поступят деньги
В Украине начали выплачивать по 1500 грн гражданам, которые пользуются социальной поддержкой государства.
В Украине с сегодняшнего дня, 7 апреля, начали выплачивать помощь — 1500 гривен. Деньги начислят автоматически.
Об этом сообщил министр социальной политики Денис Улютин в эфире телемарафона.
По его словам, уже с сегодняшнего дня — в течение нескольких дней, на банковские счета будет поступать 1500 грн.
«На эту выплату могут претендовать все получатели социальных выплат, а также пенсионеры. Вчера уже 540 тысячам пенсионеров, получающих выплаты через „Укрпочту“, был перенаправлен ресурс для того, чтобы „Укрпочта“ также начала выплату такой поддержки», — сообщил он.
Глава Минсоцполитики отметил, что средства поступят на те же счета, на которые выплачивают соцпомощь, или выплатят вместе с пенсией тем украинцам, кто получит ее через «Укрпочту».
По словам министра, выплата будет начислена автоматически на те же счета или вместе с пенсией, которая приносится представителями «Укрпочты». Он подчеркнул, что за выплатой не нужно идти в отделения Пенсионного фонда или в почтовые отделения.
Улютин сообщил, что ограничений на расходы этих денег нет. В то же время добавил, что эта выплата производится для того, чтобы «сгладить шоки» из-за топливного кризиса в результате событий на Ближнем Востоке.
«Непосредственно эта выплата может быть направлена на любые цели, как пожелает непосредственно получатель такой выплаты», — подчеркнул он.
Кто может получить 1500 грн.
В течение апреля дополнительные 1500 грн получат следующие категории:
пенсионеры по возрасту,
люди с инвалидностью,
малообеспеченные семьи,
получатели базовой соцпомощи,
ВПЛ среди получателей соцвыплат,
многодетные семьи,
одинокие матери.
Напомним, в марте правительство анонсировало, что 13 миллионов граждан получат единовременную помощь 1500 грн. Речь идет об украинцах, которые пользуются соцподдержкой от государства и получают разные виды соцпомощи. Средства поступят на банковские карты или через «Укрпочту».