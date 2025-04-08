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Выплаты для детей с тяжелыми болезнями без инвалидности: кто может получить помощь
Решение о назначении помощи принимается в течение 10 календарных дней.
Несмотря на войну, украинцы продолжают получать социальные выплаты. В частности, государство оказывает финансовую помощь семьям, у которых дети испытывают тяжелые болезни, но еще не получили статус лица с инвалидностью.
В Министерстве социальной политики рассказали, кому и как можно оформить такие выплаты и какие документы для этого необходимы.
Кто может получить помощь
Размер ежемесячной соцвыплаты составляет два прожиточных минимума на ребенка соответствующего возраста. Она назначается, если ребенок:
имеет тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, тяжелые психические расстройства;
болеет редким (орфанным) заболеванием, онкологической или онкогематологической болезнью, детским церебральным параличом, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острым или хроническим заболеванием почек IV степени;
получила тяжелую травму;
нуждается в трансплантации органа;
нуждается в паллиативной помощи.
Полный перечень заболеваний и травм, дающих право на помощь, утвержден постановлением Кабинета Министров Украины №1161 от 27.12.2018.
Кто может оформить выплату
Помощь могут получить лица, которые ухаживают за ребенком, а именно:
один из родителей (по выбору семьи);
усыновитель, приемные родители, опекун или попечитель;
другой законный представитель.
Как оформить помощь
Подать документы можно офлайн и онлайн.
Оффлайн-способ. Заявитель должен обратиться в орган соцзащиты по месту жительства или к уполномоченным представителям местных властей.
Требуемые документы: заявление законного представителя ребенка (заполняется на месте), копия свидетельства о рождении (с собой иметь оригинал), документ, подтверждающий опеку или усыновление (если есть), справка ЛКК (врачебно-консультативной комиссии) о болезни ребенка, паспорт или ID-карта заявителя.
Также следует предоставить IBAN банковскому счету, на который будут поступать выплаты. Есть возможность получать средства и через «Укрпочту».
Онлайн-способ. Подать заявку можно через портал «Действие»:
Открыть страницу услуги (Каталог услуг — Пенсии, льготы и помощь — Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком).
Нажмите «Подать заявление» и пройти авторизацию.
Ввести данные ребенка и выбрать способ получения выплаты.
Загрузить сканкопию справки ЛКК и при необходимости другие документы.
Подписать заявку электронной подписью или «Действие. Подписью».
Ожидать сообщения о результатах рассмотрения (ответ будет в «Действии» и на электронной почте).
Выплата назначается на 6 месяцев. Для продления помощи необходимо подать новое заявление и обновленную справку ЛКК. Если ребенку устанавливается статус лица с инвалидностью, выплата прекращается со дня получения этого статуса.
Напомним, сервис государственных услуг «Действие» предложил ветеранам получить 1 500 грн на занятия спортом.