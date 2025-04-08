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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Выплаты для детей с тяжелыми болезнями без инвалидности: кто может получить помощь

Решение о назначении помощи принимается в течение 10 календарных дней.

Автор публикации
Дарья Щербак Дарья Щербак
Кто может получить выплаты для тяжелобольных детей без инвалидности

Кто может получить выплаты для тяжелобольных детей без инвалидности

Несмотря на войну, украинцы продолжают получать социальные выплаты. В частности, государство оказывает финансовую помощь семьям, у которых дети испытывают тяжелые болезни, но еще не получили статус лица с инвалидностью.

В Министерстве социальной политики рассказали, кому и как можно оформить такие выплаты и какие документы для этого необходимы.

Кто может получить помощь

Размер ежемесячной соцвыплаты составляет два прожиточных минимума на ребенка соответствующего возраста. Она назначается, если ребенок:

  • имеет тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, тяжелые психические расстройства;

  • болеет редким (орфанным) заболеванием, онкологической или онкогематологической болезнью, детским церебральным параличом, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острым или хроническим заболеванием почек IV степени;

  • получила тяжелую травму;

  • нуждается в трансплантации органа;

  • нуждается в паллиативной помощи.

Полный перечень заболеваний и травм, дающих право на помощь, утвержден постановлением Кабинета Министров Украины №1161 от 27.12.2018.

Кто может оформить выплату

Помощь могут получить лица, которые ухаживают за ребенком, а именно:

  • один из родителей (по выбору семьи);

  • усыновитель, приемные родители, опекун или попечитель;

  • другой законный представитель.

Как оформить помощь

Подать документы можно офлайн и онлайн.

Оффлайн-способ. Заявитель должен обратиться в орган соцзащиты по месту жительства или к уполномоченным представителям местных властей.

Требуемые документы: заявление законного представителя ребенка (заполняется на месте), копия свидетельства о рождении (с собой иметь оригинал), документ, подтверждающий опеку или усыновление (если есть), справка ЛКК (врачебно-консультативной комиссии) о болезни ребенка, паспорт или ID-карта заявителя.

Также следует предоставить IBAN банковскому счету, на который будут поступать выплаты. Есть возможность получать средства и через «Укрпочту».

Онлайн-способ. Подать заявку можно через портал «Действие»:

  • Открыть страницу услуги (Каталог услуг — Пенсии, льготы и помощь — Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком).

  • Нажмите «Подать заявление» и пройти авторизацию.

  • Ввести данные ребенка и выбрать способ получения выплаты.

  • Загрузить сканкопию справки ЛКК и при необходимости другие документы.

  • Подписать заявку электронной подписью или «Действие. Подписью».

  • Ожидать сообщения о результатах рассмотрения (ответ будет в «Действии» и на электронной почте).

Выплата назначается на 6 месяцев. Для продления помощи необходимо подать новое заявление и обновленную справку ЛКК. Если ребенку устанавливается статус лица с инвалидностью, выплата прекращается со дня получения этого статуса.

Напомним, сервис государственных услуг «Действие» предложил ветеранам получить 1 500 грн на занятия спортом.

Дата публикации
Количество просмотров
110
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