Выплаты для детей с тяжелыми болезнями без инвалидности: кто может получить помощь

Кто может получить выплаты для тяжелобольных детей без инвалидности

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Несмотря на войну, украинцы продолжают получать социальные выплаты. В частности, государство оказывает финансовую помощь семьям, у которых дети испытывают тяжелые болезни, но еще не получили статус лица с инвалидностью.

В Министерстве социальной политики рассказали, кому и как можно оформить такие выплаты и какие документы для этого необходимы.

Кто может получить помощь

Размер ежемесячной соцвыплаты составляет два прожиточных минимума на ребенка соответствующего возраста. Она назначается, если ребенок:

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имеет тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, тяжелые психические расстройства;

болеет редким (орфанным) заболеванием, онкологической или онкогематологической болезнью, детским церебральным параличом, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острым или хроническим заболеванием почек IV степени;

получила тяжелую травму;

нуждается в трансплантации органа;

нуждается в паллиативной помощи.

Полный перечень заболеваний и травм, дающих право на помощь, утвержден постановлением Кабинета Министров Украины №1161 от 27.12.2018.

Кто может оформить выплату

Помощь могут получить лица, которые ухаживают за ребенком, а именно:

один из родителей (по выбору семьи);

усыновитель, приемные родители, опекун или попечитель;

другой законный представитель.

Как оформить помощь

Подать документы можно офлайн и онлайн.

Оффлайн-способ. Заявитель должен обратиться в орган соцзащиты по месту жительства или к уполномоченным представителям местных властей.

Требуемые документы: заявление законного представителя ребенка (заполняется на месте), копия свидетельства о рождении (с собой иметь оригинал), документ, подтверждающий опеку или усыновление (если есть), справка ЛКК (врачебно-консультативной комиссии) о болезни ребенка, паспорт или ID-карта заявителя.

Также следует предоставить IBAN банковскому счету, на который будут поступать выплаты. Есть возможность получать средства и через «Укрпочту».

Онлайн-способ. Подать заявку можно через портал «Действие»:

Открыть страницу услуги (Каталог услуг — Пенсии, льготы и помощь — Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком).

Нажмите «Подать заявление» и пройти авторизацию.

Ввести данные ребенка и выбрать способ получения выплаты.

Загрузить сканкопию справки ЛКК и при необходимости другие документы.

Подписать заявку электронной подписью или «Действие. Подписью».

Ожидать сообщения о результатах рассмотрения (ответ будет в «Действии» и на электронной почте).

Выплата назначается на 6 месяцев. Для продления помощи необходимо подать новое заявление и обновленную справку ЛКК. Если ребенку устанавливается статус лица с инвалидностью, выплата прекращается со дня получения этого статуса.

Напомним, сервис государственных услуг «Действие» предложил ветеранам получить 1 500 грн на занятия спортом.