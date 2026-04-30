Выплаты для одной из категорий граждан пересчитают: кому из украинцев деньги вернут за предыдущие месяцы

Деньги. / © Национальный банк Украины

Реклама

В Украине до 1 июня продлили возможность подачи заявлений на получение пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц. Впрочем, не для всех, а только для отдельных категорий получателей.

Изменения закреплены соответствующим постановлением Кабмина, сообщили в Пенсионном фонде.

Решение правительства касается отдельных категорий ВПЛ. В частности, речь идет о новых возможностях для нетрудоспособных людей и расширении категорий получателей, чтобы независимо от дохода семьи дети в таких семьях получили помощь на проживание.

Реклама

До 1 июня сохранена возможность подачи документов для семей с детьми — независимо от уровня дохода. Однако такая семья должна соответствовать критериям имущественного положения, фактического места ее проживания и факта обучения детей. Если заявление подать до начала лета, то выплата будет назначена с 1 февраля 2026 года.

Для пенсионеров и семей, в составе которых есть нетрудоспособные лица, которым помощь была прекращена из-за превышения среднемесячного совокупного дохода семьи. Теперь они могут подать документы в рассрочку с учетом измененного размера прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Если заявление будет подать до 1 июня, то выплата будет назначена с 1 января этого года.

Как объяснили в Минсоцполитики, это изменение коснется нетрудоспособных лиц из числа ВПЛ. В связи с повышением прожиточного минимума, внутренне перемещенные лица, прекратившие выплату на проживание из-за превышения предельного дохода, теперь могут подать документы на пересмотр выплат.

Удлинение сроков и возможность назначения выплат «задним числом» свидетельствуют о корректировке политики в сторону более гибкого подхода. В то же время, в случае обращения после 1 июня помощь будут назначать только от месяца обращения.

Реклама

Новости партнеров