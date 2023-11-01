Выплаты для переселенцев будут назначаться по-новому: что изменилось

В Украине с 1 ноября изменились правила оформления выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Это касается переселенцев, впервые обращающихся за назначением такой помощи.

Об этом сообщает Минреинтеграция.

Теперь для оформления выплат ВПЛ должен обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи отдельно.

Речь идет о ежемесячном государственном пособии на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячах гривен для всех других внутренних переселенцев.

Соответствующее пособие назначается на каждого члена семьи, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о ВПЛ.

Напомним, в ЕС хотят, чтобы украинцы возвращались домой – как меняется отношение к ним.

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