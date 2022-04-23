Выплаты для переселенцев: когда и для кого уменьшится финансовая помощь

Вскоре перечень категорий внутриперемещенных лиц, которые смогут получать выплаты от государства, уменьшится.
Министр социальной политики Марина Лазебна рассказала, что сокращение выплат для определенных категорий ВПЛ произойдет с мая.
Об этом министр сообщила в эфире национального телемарафона в пятницу, 22 апреля.
По ее словам, выплаты будут получать только ВПЛ, которые проживают там, где зона боевых действий, и туда не можна вернуться. А также те, у кого повреждено имущество.
"Сегодня есть много людей, которые возвращаются домой в безопасные места. Таким людям будут выплаты прекращаться", — сказала Лазебна.
Стоит отметить, что более 11 миллионов украинцев покинули свои дома с начала полномасштабного вторжения России. О том, как через "Действие" получить социальную помощь от государства – читайте ЗДЕСЬ.
Читайте также:
- "У смерти нет шансов победить жизнь": Зеленский обратился к украинцам в Страстную пятницу
- "Украсть унитаз и умереть": Зеленский рассказал о мечте российских оккупантов
- "Верим в победу жизни над смертью": Зеленский прокомментировал возвращение в Киев посольства Великобритании