Выплаты для ВПЛ до 28 июля: кто получит средства и какие правила действуют

Деньги для ВПЛ

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Денежная помощь для внутренне перемещенных лиц поступает на банковские карты в два этапа ежемесячно — первая волна выплат завершается до 15 числа, а вторая приходится на период до 28. Июль не стал исключением из этого графика, поэтому во вторник, 28 июля, часть переселенцев получит на свои счета средства. Суммы остаются неизменными, взрослые получают по 2000 гривен, тогда как для детей и людей с инвалидностью предусмотрено по 3000 гривен.

Финансирование назначается адресно только тем гражданам, которые отвечают критериям потребности, и обычно рассчитаны на срок до 30 месяцев со дня подачи обращения. Скорость зачисления денег на карту напрямую зависит от оперативности работы казначейской службы и банковских учреждений, обрабатывающих платежи.

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Новые правила начисления помощи

Нынешние правила начисления помощи содержат важные нововведения, введенные постановлением Кабинета Министров №390 весной. Они существенно облегчили условия для семей с несовершеннолетними детьми, при назначении выплат на ребенка доходы родителей больше не учитываются, если семья в целом соответствует критериям имущественного положения и условий проживания или обучения малышам.

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В то же время для бесперебойного получения средств переселенцам необходимо своевременно информировать ЦНАП или Пенсионный фонд о любых изменениях в жизни, например о переезде или пополнении в семье.

Другие программы поддержки для переселенцев

Кроме базового ежемесячного пособия на проживание, для ВПЛ действуют и другие государственные программы поддержки. В частности, семьи могут оформить специальную субсидию на аренду жилья, если расходы по найму превышают пятую часть их совокупного дохода.

Также государство выплачивает компенсации за поврежденное в результате боевых действий имущество, поощряет работодателей финансовыми бонусами за трудоустройство переселенцев и предоставляет микрогранты тем, кто стремится начать собственное дело.

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