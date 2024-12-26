Выплаты для ВПЛ: кто будет получать пособие с 1 января 2025 года

Получать социальные выплаты можно 15 и 28 числа каждого месяца.

Украинцы, имеющие право на социальные выплаты и помощь ВПЛ, в 2025 году будут получать средства в соответствии с графиками.

Кто будет получать выплаты ВПЛ и что будет с помощью в 2025 году, читайте в материале ТСН.ua.

Автоматически без дополнительного обращения выплаты будут получать наиболее уязвимые категории переселенцев, не имеющих возможности работать:

пенсионеры, у которых размер пенсии не превышает 9 444 грн.;

люди с инвалидностью I или II группы; дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет; тяжелобольные дети;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 23 лет, а также родители-воспитатели и приемные родители.

Помощь для граждан, проживающих в Украине и имеющих статус ВПЛ, составляет:

для лиц с инвалидностью и детей – 3 000 грн;

для других лиц – 2 000 грн.

Получать социальные выплаты можно 15 и 28 числа каждого месяца.

Также отмечается, что в 2024 году внутренне перемещенным лицам, находящимся в наиболее сложных жизненных обстоятельствах, Кабмин продлил выплаты еще на полгода – до февраля 2025-го.

Как сообщалось, некоторым украинцам могут приостановить выплату пенсий. В частности, это может произойти по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда.

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