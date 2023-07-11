Выплаты для ВПЛ продолжат, однако не всем: кто потеряет помощь от государства

Кабинет министров внес изменения в порядок назначения выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщает Минсоцполитики.

По информации ведомства, помощь на проживание для ВПЛ – одна из крупнейших по размеру финансирования из государственного бюджета программ. В этом году на нее предусмотрено в госбюджете 57 млрд грн. В настоящее время происходит финансирование выплат для более 2,6 млн. человек.

Правительство приняло постановление, которым уточнены параметры предоставления этой поддержки:

В частности, для всех ВПЛ, получающих помощь сейчас, от 1 августа 2023 г. будет автоматически продлена выплата пособия еще на полгода, до конца января 2024 г.

Помощь продолжается для всех ВПЛ, проживающих в Украине:

для лиц с инвалидностью и детей – 3 тысячи гривен;

для других лиц – 2 тыс. грн.

Минсоцполитики напоминает, что для продолжения выплат для ВПЛ никаких дополнительных действий не следует совершать, их будут продолжать автоматически.

Кому прекратят выплаты

Выплаты не будут продолжать лицам, которые:

находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально (обоснованными считаются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоровлял ребенка и др.);

более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально (обоснованными считаются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоровлял ребенка и др.); вернулись в предыдущее место жительства.

в предыдущее место жительства. отбывают наказание в местах лишения свободы или были осуждены за коллаборационизм.

С 1 сентября помощь не продолжается для ВПЛ, чье имущественное положение позволяет обойтись без помощи государства. В частности, выплата будет прекращена тем ВПЛ, которые:

приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме авто, приобретенных волонтерами и переданные на нужды обороны страны;

(с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме авто, приобретенных волонтерами и переданные на нужды обороны страны; приобрели на сумму более 100 тыс. грн. земельный участок, квартиру, здание (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

(кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета); имеют на депозитном банковском счете денежные средства в общей сумме более 100 тыс. грн;

приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы на общую сумму более 100 тыс. грн.;

владеют жильем, расположенным на других территориях, чем тех, где ведутся боевые действия или оккупированы, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 м2 на одного члена семьи.

Если по результатам проверки будет принято решение о прекращении помощи, гражданин будет об этом уведомлен. Он сможет обжаловать такое решение органа соцзащиты или, возможно, предоставить подтверждающие документы и продолжать получать выплаты.

Кроме того, предоставлена возможность получать помощь ВПЛ, у которых родились дети после перемещения.

"Это урегулирует проблему, которая возникала с получением помощи на детей, родившихся в ВПЛ после перемещения и, соответственно, их зарегистрированное место жительства совпадало с местом задекларированного места жительства их родителей (места, куда переехали ВПЛ)", – говорится в сообщении.

Также отныне можно будет дистанционно отказаться от статуса внутренне перемещенного лица, без личного обращения.

Что делать семьям ВПЛ, которые впервые обратятся за получением помощи после 1 августа 2023 г.

Помощь назначается на шесть месяцев, на семью, и будет выплачиваться ежемесячно одному из членов семьи (далее – уполномоченное лицо) в расчете на каждого члена семьи:

для лиц с инвалидностью и детей – 3 тыс. грн;

для других лиц – 2 тыс. грн.

Для таких семей помощь может быть назначена семье еще на 1 шестимесячный период, если в семье есть:

дети с инвалидностью,

лица, ухаживающие за лицом с инвалидностью,

пенсионеры,

имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет

несовершеннолетние и малолетние дети, прибывшие без сопровождения законного представителя,

если совокупный доход на одного члена семьи не превышает 4 прожиточных минимумов.

Но помощь не будет назначаться, если в течение трех месяцев перед обращением член семьи осуществил существенные расходы или оплатил услуги на сумму от 100 тыс. грн. одним платежом.

Ранее сообщалось, что Ощадбанк с 1 сентября не будет выплачивать пенсии и социальную помощь на карточки некоторым украинцам.

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