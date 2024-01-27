Выплаты для ВПЛ: Шмыгаль сделал важное заявление

С 1 марта получать государственную помощь смогут не все ВПЛ.

Правительство продлило еще на месяц, до 1 марта, все выплаты для внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"С 1 марта заработают новые справедливые правила помощи ВПЛ. Выплаты будут продлены еще на шесть месяцев для ВПЛ из числа пенсионеров. Выплаты будут продлены для наших граждан, имеющих инвалидность 1-й или 2-й группы, для детей с инвалидностью, для детей сирот и детей, лишенных родительской опеки. Также продолжаем выплаты для трудоспособных граждан, которые стали на учет в Центр занятости или трудоустроились", – заявил глава правительства.

Выплаты на проживание для всех ВПЛ продлили автоматически, поэтому не нужно никуда дополнительно обращаться.

Напомним, по словам вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, в Украине зарегистрировано почти 5 млн переселенцев, из которых 2,5 миллиона получают ежемесячное пособие.

Она рассказала, что выплаты ВПЛ оптимизируют из-за уменьшения доходной части бюджета Украины и из-за требований, выдвигаемых международными партнерами.

В ООН заявили, что в то время, как российское полномасштабное вторжение в Украину продолжает вызывать смерти и разрушения, более 14,6 миллионов человек внутри страны – примерно 40 % населения – будут нуждаться в гуманитарной помощи в 2024 году.

Ранее мы писали о том, кому отменят выплаты ВПЛ в 2024 году. Больше об этом читайте в новости.

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