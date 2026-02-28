Выплаты для ВПЛ в марте: какой размер помощи установило правительство

Всем внутренне перемещенным лицам при условии соответствия критериям будут автоматически продлены выплаты

Выплаты внутренне перемещенным лицам правительство продлило еще на полгода. Но при условии, если среднемесячный доход на одного члена семьи не будет больше четырех прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность.

Размер выплат:

3000 грн — для детей до 18 лет

3000 грн — для лиц с инвалидностью

2000 грн — для лиц старше 18 лет

Для получения выплаты нужно оформить справку ВПЛ и подать заявление любым способом, в частности, через мобильное приложение «Действие», Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или Сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Денежная поддержка назначается на 6 месяцев. Ее предоставляют семье, впервые обратившейся за назначением помощи. Она выплачивается ежемесячно одному из членов семьи (уполномоченному лицу) в расчете на каждого члена семьи.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года льготы на оплату коммунальных услуг предоставляются только семьям, среднемесячный доход которых на одного человека не превышает 4 660 грн.