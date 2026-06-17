Выплаты на детей 2026: суммы помощи, условия получения и новые программы

Выплаты на детей 2026 / © ТСН.ua

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В 2026 году изменились суммы помощи на детей. Получить можно разные виды материальной поддержки. Кто имеет право на пособие на детей и какие выплаты можно получить — рассказываем дальше.

Больше о помощи детей говорится на сайте Министерства социальной политики Украины.

Помощь на детей 2026: какие выплаты и кто может получить

В Украине существует более 50 программ поддержки для родителей. Если родитель или опекун воспитывает ребенка самостоятельно, можно податься на программу помощи одиноким матерям/родителям. Получить можно пособие в размере 50 тысяч гривен.

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Ребенок, подпадающий под действие программы, должен был родиться после 1 января 2026 года. Чтобы получить такую финансовую помощь, нужно обратиться в течение первых 12 месяцев с даты рождения ребенка.

Помощь при усыновлении могут получить украинцы, которые являются гражданами Украины и постоянно проживают в Украине, а также те, кто усыновил ребенка среди числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, или ребенка, родители которого дали согласие на его усыновление. Программа не касается случаев, когда один из супругов усыновил ребенка другого.

Сумма выплаты составляет 50 тысяч гривен. Обратиться нужно не позднее 12 месяцев с даты усыновления.

Также украинцы могут получить деньги по программе єЯсла. Эта выплата должна помочь родителям, которые после декрета возвращаются на работу. Ежемесячное пособие 2026 года составляет 8 тысяч гривен. Родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью, могут получать 12 тысяч гривен пособия ежемесячно.

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Помощь назначают на следующий день, когда ребенку исполняется 1 год, и выплачивают до достижения ребенком 3 лет.

Одинокие матери или родители, чей ребенок родился до 1 января 2026 года, имеют право на ежемесячное пособие. Его выплачивают при условии, что родители ребенка не состоят в браке или в случае, если в свидетельстве о рождении отсутствует отец/мать.

Размер пособия — разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода.

Прожиточные минимумы на ребенка 2026 года следующие:

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дети до 6 лет — 2 817 гривен;

дети 6+ лет — 3 512 гривен;

для трудоспособных лиц — 3 328 гривен.

Также в Украине можно получить помощь опекунам или попечителям на детей-сирот, а также на детей, лишенных родительской опеки. Суммы выплат 2026 года следующие:

на ребенка до 6 лет — 7 042 грн;

на ребенка до 6 лет с инвалидностью — 9 859,5 грн;

на ребенка от 6 до 18 лет — 8 780 грн;

на ребенка с инвалидностью от 6 до 18 лет — 12 292 грн.

Дети могут получить выплаты от государства, если отвечают одному из следующих условий:

сведения об одном из родителей внесли в Реестр должников за неуплату алиментов;

в отношении одного из родителей возбуждено уголовное производство, один из родителей находится на принудительном лечении, срочной военной службе или в местах лишения свободы;

место нахождения одного из родителей ребенка неизвестно.

Такую помощь назначают раз в полгода. Гарантированы суммы помощи в 1 408 гривен на ребенка до 6 лет и 1 756 гривен на ребенка от 6 до 18 лет. Максимальными суммами такой помощи является 2817 гривен на ребенка до 6 лет, а также 3512 гривен — на ребенка от 6 до 18 лет.

Родители, усыновляющие детей, могут получать выплаты на каждого ребенка:

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для детей — 2,5 прожиточного минимума соответствующего возраста;

для детей с инвалидностью — 3,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста;

для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся в заведениях общего среднего образования, профессионального, профессионального высшего и высшего образования, до окончания соответствующих учебных заведений размер государственной социальной помощи — 2,5 прожиточного минимума;

для лиц с инвалидностью — 3,5 прожиточного минимума для трудоспособного лица.

Беременные женщины могут получать пособие по беременности и родам — 7 тысяч гривен.

Часть украинцев может получить выплату 10 тысяч гривен

Напомним, что власти активно готовятся к отопительному сезону 2026-2027 годов и дают одноразовую материальную помощь жителям Соледарской общины, которые из-за войны вынужденно живут в других регионах.

Переселенцы, которые используют печное отопление, могут получить 10 тысяч гривен на покупку дров. Прием заявлений длится с 1 июня по 15 октября 2026 года.

Выплаты предусмотрены для наиболее уязвимых категорий граждан. К ним относятся лица с инвалидностью (I–III групп) и семьи с детьми с инвалидностью, пенсионеры и лица старше 60 лет, малообеспеченные и многодетные семьи, семьи с детьми-сиротами, а также ветераны войны и члены семей погибших защитников.

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Чтобы получить помощь, необходимо обратиться лично или по почте в центры поддержки жителей Соледарской общины в Киеве или Днепре. К заявлению нужно добавить копии паспорта, идентификационного кода, выписки из реестра ТГ, справок ВПЛ, печное отопление и субсидии/льготы, документы о льготной категории и реквизиты счета. На всех копиях обязательно должны быть надписи «Согласно оригиналу», подпись, ФИО и дата.

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