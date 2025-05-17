Выплаты на третьего ребенка 2025: сумма и получение при рождении

При рождении ребенка один из родителей имеет право на получение таких средств / © pixabay.com

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Социальная выплата на детей — денежная помощь, которую получают родители или опекуны после рождения малыша. В Украине ее размер определяется в зависимости от прожиточного минимума.

Социальная помощь после рождения ребенка в 2025 году составляет 41 280 грн. Указанная сумма не зависит от того, какой ребенок по очередности — первый, второй, третий и т.д.

Сразу выплачивается сумма в размере 10320 грн, а в течение следующих 36 месяцев один из родителей получает 860 грн в месяц.

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Как получить выплаты на третьего ребенка 2025 года через «Дію»

Зарегистрироваться на получение денежной помощи можно онлайн через портал «Дія».

Пошаговая инструкция:

зайдите на портал «Дія», авторизуйтесь и выберите раздел «Малыш»

введите дату рождения ребенка и его место рождения

заполните информацию о родителях, внесите паспортные данные

укажите номер медвывода, который приходит на телефон матери (номер также находится в справке роддома) после рождения ребенка

выберите желаемую услугу Назначение пособия при рождении ребенка, укажите, кто из родителей будет получать средства (мама или папа)

выберите способ получения денежной помощи (в отделении почты или на карту)

введите данные для пересчета денег — номер отделения почты или реквизиты карты

Денежные социальные выплаты на ребенка в 2025 году могут прекратить выплачивать в следующих случаях:

прекращение опеки или освобождение опекуна от его полномочий

лишение получателя помощи родительских прав

нецелевое использование социальной помощи, что привело к необеспечению получателем надлежащих условий для содержания и воспитания ребенка

Напомним, во время войны украинцы могут получить разные виды финансовой помощи. ТСН.ua подготовил список всех денежных выплат.