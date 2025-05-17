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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
262
Время на прочтение
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Выплаты на третьего ребенка 2025: сумма и получение при рождении

Минсоцполитики в 2025 году продолжает финансирование выплат на детей до трех лет.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
При рождении ребенка один из родителей имеет право на получение таких средств

При рождении ребенка один из родителей имеет право на получение таких средств / © pixabay.com

Социальная выплата на детей — денежная помощь, которую получают родители или опекуны после рождения малыша. В Украине ее размер определяется в зависимости от прожиточного минимума.

Социальная помощь после рождения ребенка в 2025 году составляет 41 280 грн. Указанная сумма не зависит от того, какой ребенок по очередности — первый, второй, третий и т.д.

Сразу выплачивается сумма в размере 10320 грн, а в течение следующих 36 месяцев один из родителей получает 860 грн в месяц.

Как получить выплаты на третьего ребенка 2025 года через «Дію»

Зарегистрироваться на получение денежной помощи можно онлайн через портал «Дія».

Пошаговая инструкция:

  • зайдите на портал «Дія», авторизуйтесь и выберите раздел «Малыш»

  • введите дату рождения ребенка и его место рождения

  • заполните информацию о родителях, внесите паспортные данные

  • укажите номер медвывода, который приходит на телефон матери (номер также находится в справке роддома) после рождения ребенка

  • выберите желаемую услугу Назначение пособия при рождении ребенка, укажите, кто из родителей будет получать средства (мама или папа)

  • выберите способ получения денежной помощи (в отделении почты или на карту)

  • введите данные для пересчета денег — номер отделения почты или реквизиты карты

Денежные социальные выплаты на ребенка в 2025 году могут прекратить выплачивать в следующих случаях:

  • прекращение опеки или освобождение опекуна от его полномочий

  • лишение получателя помощи родительских прав

  • нецелевое использование социальной помощи, что привело к необеспечению получателем надлежащих условий для содержания и воспитания ребенка

Напомним, во время войны украинцы могут получить разные виды финансовой помощи. ТСН.ua подготовил список всех денежных выплат.

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Дата публикации
Количество просмотров
262
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