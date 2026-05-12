Выплаты одиноким родителям: кто может получить помощь, а кому деньги не дадут

Самостоятельное воспитание ребенка — это не только большая ответственность, но и финансовая нагрузка. Украинцы, оказавшиеся в таких обстоятельствах, имеют право на получение государственной помощи. Выплаты назначаются одиноким матерям или родителям для поддержки семьи.

Об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства.

Помощь могут получить одинокие матери, не состоящие в браке, или одинокие усыновители — если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце или матери.

Женщина не имеет права на назначение помощи:

если имеет детей от лица, с которым не состояла и не состоит в браке, но с которым она ведет совместное хозяйство, вместе проживает и воспитывает детей;

если она регистрировала брак с отцом ее детей.

Кроме того, подчеркивают министерство, помощь не назначается в случае пребывания ребенка на полном государственном содержании.

Размер помощи

Размер пособия — это разница между 100 процентами прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев.

Размер прожиточного минимума 2026-го:

на детей в возрасте до 6 лет — 2817 грн;

на детей от 6 до 18 лет — 3512 грн;

на трудоспособных лиц — 3328 грн.

Как оформить помощь

Для оформления помощи на детей одиноким матерям или родителям нужно либо обратиться лично в орган Пенсионного фонда, либо через Интернет: через портал «Действие» или средствами Социального вебпортала электронных услуг Минсоцполитики.

Какие документы необходимы:

заявление о назначении помощи;

право на доходы лиц, обратившихся за назначением отдельных видов государственной социальной помощи;

справка о доходах: если невозможно подтвердить свои доходы справкой, то к декларации следует добавить письменное объяснение с указанием их размера;

выданный компетентным органом иностранного государства документ о рождении, в котором отсутствуют сведения об отце, при условии легализации такого документа в установленном законодательством порядке;

усыновители представляют также копию решения об усыновлении.

Как сообщалось, украинский Правительство готовит новые правила для детских выплат. В будущем их можно будет оформлять через «Действие» и получать в пределах одной карты. Кроме того, готовят решение о пересмотре сроков использования средств.

