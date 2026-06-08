Выплаты пенсий в Украине изменятся: правительство представило проект

Пенсионная реформа в Украине

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Сегодня в Верховной Раде правительство представило концепт предстоящей пенсионной реформы. Ее хотят вынести на голосование до осени 2026 года. О чем там идет речь и какая будет пенсия в Украине — рассказываем дальше.

Об этом сообщила народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк.

Правительство представило народным депутатам будущую пенсионную реформу

Будущую пенсионную реформу хотят вынести на голосование не позже осени. Народный депутат поделилась, что предстоящая пенсионная реформа предусматривает введение гарантированного минимального уровня пенсии, сокращение разрыва между минимальными и максимальными пенсиями.

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«По идее, предлагаемой правительством, пенсия будет состоять из базовой части, которую будет финансировать государство, и страховой части, которая будет зависеть от стажа и уплаченных взносов», — пишет Ольга Василевская-Смаглюк.

Правительство предлагает постепенно переводить специальные пенсии в систему профессиональных пенсионных программ и развивать добровольные пенсионные накопления в Украине.

Министерство экономики видит логику пенсионной реформы в перераспределении средств — путем введения базовой части рассчитывают убрать ситуации, когда выплата обесценивается в течение нескольких лет после выхода на пенсию, в то время как «новые» пенсионеры получают значительно более высокие выплаты за аналогичный стаж и уплаченные взносы.

«Обсуждали многие проблемные моменты. В частности, „элитные“ пенсии некоторых профессиональных кланов, размер ЕСВ и т.д. Договорились продолжить обсуждение законопроекта и ускорить процесс согласования», — добавила народный депутат.

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Кто из украинцев имеет право на пожизненную пенсию

Напомним, что в государственной системе право на пожизненную пенсию возникает по достижении пенсионного возраста при наличии необходимого страхового стажа. Также эти выплаты назначаются лицам с бессрочно установленной инвалидностью.

Кроме того, пожизненное пенсионное обеспечение существует в негосударственных фондах, где условия, сроки и порядок выплат регулируются отдельным договором.

Размер государственной пенсии рассчитывается по законодательной формуле, основанной на продолжительности страхового стажа и уровне официальной заработной платы, с которой уплачивались взносы. В негосударственном секторе размер и частота начислений полностью зависят от параметров, указанных в контракте.

Для оформления выплат в государственной системе ключевыми требованиями являются возраст и стаж, тогда как для лиц с инвалидностью или спецстатусом условия определяются в соответствии с их категорией.

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