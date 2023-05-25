Выплаты переселенцам: украинцам объяснили, отменят ли помощь в 2023 году

ВПО в этом году должны иметь все положенные выплаты.

В течение 2023 года государство продолжит поддерживать вынужденных переселенцев, выплачивая им всю необходимую денежную помощь.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

По ее словам, все социальные выплаты для внутренне перемещенных лиц будут сохранены, ведь нельзя утверждать, что большинство ВПЛ уже получили финансовую независимость. Поэтому очень важно, по ее словам, продолжать выплачивать положенные им средства.

"Моя позиция остается неизменной – в текущем году мы должны сохранить все выплаты ВПЛ", — подчеркнула Ирина Верещук.

В то же время в Минсоцполитики считают, что необходимо сокращать помощь тем переселенцам, которые получают ее уже год, поскольку средств на выплаты в 2023 году всем не хватит.

Ранее стало известно, что в Украине продолжается программа от ООН, в рамках которой каждый пострадавший от войны может получить финансовую помощь в размере 6600 грн. Деньги будут выдаваться равными частями в течение трех месяцев.

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