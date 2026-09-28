Выплаты семьям пропавших без вести военных: Минобороны изменило важное правило

Выплаты

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Военные части обязали ежемесячно выплачивать денежное довольствие семьям пропавших без вести защитников до тех пор, пока не появятся четкие законные основания для прекращения выплат. Приостанавливать выплаты только через опознание тела теперь строго запрещено.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Почему возникла необходимость в отдельном поручении

Отмечается, что в некоторых воинских частях выплаты прекращали сразу после опознания тела. Однако закон не считает опознание основанием для остановки начислений. Поэтому семьи оставались без денег еще до того, как смерть или статус бойца оформляли официально.

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Чтобы устранить это противоречие и установить единые правила для всего войска, Минобороны выдало отдельное поручение № 4264/уд от 23 сентября 2026 года. Документ уже направили во все органы военного управления, части и учреждения.

До какого момента семьи будут получать деньги

Как отметили в Минобороны, выплаты денежного обеспечения пропавшего без вести военнослужащего осуществляются ежемесячно по приказу командира части. Начисления продолжаются до дня, когда вступает в законную силу решение суда о признании военного безвестно отсутствующим, а также даты составления актовой записи о смерти (включительно).

Конечным сроком выплат является день, когда военнослужащего официально вычеркивают из списков части.

Почему опознание тела не останавливает выплаты

Как объясняют в ведомстве, опознание тела и официальная регистрация смерти — это разные юридические процедуры. Согласно закону, в силу только актовая запись о смерти или решении суда. Пока одного из этих документов нет, воинская часть должна перечислять средства семье.

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Правовым основанием для поручения является Закон Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» и порядок выплат пленным, интернированным и пропавшим без вести, утвержденный Постановлением Кабмина № 884 от 30 ноября 2016 года в редакции Постановления № 449 от 15 апреля.

«Следующий шаг — внести изменения в приказ Минобороны № 280, где четко будет нормировано, что военнослужащего можно исключить из списков личного состава в связи со смертью только на основании актовой записи о смерти», — отметила заместитель Министра обороны Украины Любовь Галан.

Выплаты семьям пропавших без вести военных — последние новости

Напомним, в Минобороны Украины детально объяснили, с какого момента возникает правовой статус лица, пропавшей без вести при особых обстоятельствах, какие документы его подтверждают и на какие социальные гарантии имеет право пропавшая без вести семья украинского военного.

Ранее мы писали, что семья украинского военнослужащего, пропавшего без вести во время военных действий, имеет право обратиться в суд с заявлением о признании его умершим.

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