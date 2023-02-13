Выплаты субсидий и льгот по-новому: как происходят начисления и какие проблемы возникают

Минсоцполитики прекратило деятельность Фонда социального страхования, теперь выплатами украинцам субсидий, льгот и больничных занимается Пенсионный фонд. В Минсоцполитики рассказали, как все работает и нужно ли повторно оформлять документы для получения средств.

Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.

Как пояснила заместитель министра соцполитики Дарья Марчак, еще с сентября 2021 года Пенсионный фонд осуществлял ключевую выплату, которая осуществлялась Фондом социального страхования – электронные больничные. Сейчас обновлять данные, или заново нести документы – не нужно.

Именно поэтому Фонд социального страхования был ликвидирован. Как еще один аргумент к изменениям – IT-технологии Пенсионного фонда более развиты, государству выгоднее уменьшить административные расходы. Ведь оба органа финансируются из единого социального взноса.

Однако в Фонде социального страхования наоборот говорят, что делать во время войны такую большую реформу, которая касается системы социального страхования и которая касается более 10 млн застрахованных лиц – это сверхсложно, не было предусмотрено в этом долгом периоде реорганизации.

Со сложностями выплат столкнулся Николай Рубаховский, который уже более 40 лет живет с последствиями производственной травмы.

Мужчина рассказал, что до этого получал льготы и не интересовался, как все работает.

Однако реорганизация соцстраха заставила его приехать в Пенсионный фонд, чтобы все объяснили. Ибо если страховые ему выплатили вовремя, то другую помощь, предусмотренную законом, он до сих пор не получил.

"А дополнительное питание, медикаменты, перевязочные материалы, медицинский уход, бытовой уход, он завис воздухе, кто его должен выплачивать, согласно законодательству правопреемником является Пенсионный фонд", — рассказывает пенсионер.

Однако в Пенсионном фонде, куда мужчина приехал за разъяснениями, ответили, что выплаты, о которых упоминал Николай, не передавали в Пенсионный фонд, фонд получил только страховые выплаты.

Страховые выплаты Николай Рубаховский действительно получил раньше, но мужчину интересует, когда же и кто ему компенсирует вспомогательные средства для реабилитации.

На это в Министерстве соцполитики говорят, что вспомогательные средства для реабилитации предусмотрены и сейчас в компетенции Госфонда по защите лиц с инвалидностью.

Там также пообещали, что до конца февраля все недоработки будут устранены.

Начислена ли субсидия: где и как это проверить – читайте в материале ТСН.ua.

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