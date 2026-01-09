ТСН в социальных сетях

1170
1 мин

Выплаты УБД с января 2026 года: сколько получат участники боевых действий

Для участников боевых действий государство устанавливает гарантированный минимальный доход, который не может быть ниже установленного законом уровня.

Анастасия Павленко
УБД имеют гарантированные выплаты

Общий размер пенсии участника боевых действий в 2026 году не может быть меньше 210% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Право на выплаты и льготы по УБД имеют военнослужащие, получившие статус участника боевых действий, передает ПФУ.

Чтобы оформить выплаты по УБД, в ряде случаев необходимо подавать дополнительные документы. Для пенсии УБД необходимо написать заявление и предоставить такой пакет документов:

  • паспорт

  • идентификационный код

  • трудовая книжка

  • документы о стаже (военный билет, дипломы, договоры, справки)

  • удостоверение УБД

  • справка о непосредственном участии в боевых действиях

  • справка о заработной плате

Заявление на назначение пенсии и документы можно подавать в территориальное управление ПФУ по месту жительства или фактического пребывания лично или по почте, а также онлайн через портал ПФУ.

Помимо пенсии, УБД могут рассчитывать на единовременные выплаты от государства. В частности, денежную помощь выплачивают в связи с инвалидностью из-за боевых действий. Также участники боевых действий имеют право на ряд государственных льгот, в частности, в сфере медицины, транспорта, труда, оплаты коммунальных услуг, а также на получение земельного участка.

Ранее сообщалось, что в Украине УБД имеют гарантированное законом право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до двух недель. Больше об этом читайте в новости.

