Выплаты УБД с января 2026 года: сколько получат участники боевых действий
Для участников боевых действий государство устанавливает гарантированный минимальный доход, который не может быть ниже установленного законом уровня.
Общий размер пенсии участника боевых действий в 2026 году не может быть меньше 210% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.
Право на выплаты и льготы по УБД имеют военнослужащие, получившие статус участника боевых действий, передает ПФУ.
Чтобы оформить выплаты по УБД, в ряде случаев необходимо подавать дополнительные документы. Для пенсии УБД необходимо написать заявление и предоставить такой пакет документов:
паспорт
идентификационный код
трудовая книжка
документы о стаже (военный билет, дипломы, договоры, справки)
удостоверение УБД
справка о непосредственном участии в боевых действиях
справка о заработной плате
Заявление на назначение пенсии и документы можно подавать в территориальное управление ПФУ по месту жительства или фактического пребывания лично или по почте, а также онлайн через портал ПФУ.
Помимо пенсии, УБД могут рассчитывать на единовременные выплаты от государства. В частности, денежную помощь выплачивают в связи с инвалидностью из-за боевых действий. Также участники боевых действий имеют право на ряд государственных льгот, в частности, в сфере медицины, транспорта, труда, оплаты коммунальных услуг, а также на получение земельного участка.
Ранее сообщалось, что в Украине УБД имеют гарантированное законом право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до двух недель. Больше об этом читайте в новости.