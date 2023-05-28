Выплаты военным: в Верховной Раде анонсировали принятие нового закона

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в ВР Федор Вениславский анонсировал принятие нового закона о справедливых выплатах военным, находящимся на передовой и в тылу.

Об этом он сказал 28 мая в эфире телемарафона.

Вениславский подчеркнул, что состоялось заседание с участием всех политических сил Парламента и силовых ведомств, защищающих Украину на фронте. После этого он анонсировал создание нового законопроекта о выплатах военным, который будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

"Наработан уже определенный проект. Можно сказать он находится на стадии финализации. И я думаю, что в ближайшее время у него есть все шансы получить оформление соответствующего законопроекта и попасть на рассмотрение зала", — рассказал Федор Вениславский.

Политик добавил, что этот закон будет предусматривать адекватные выплаты всем военным: тем, что на фронте и тем, кто выполняет задачи в тылу. Также там будет пункт о денежном довольствии студентов высших военных учебных заведений и срочников.

"Конечно, это также определенный уровень несправедливости, поскольку они также посвящают свою жизнь той опасной на сегодняшний день деятельности, которую мы видим на фронте. Это все учтено и практически нет каких-то споров и дискуссий между представителями сектора безопасности и обороны и между политиками. Я убежден, что это будет в ближайшее время уже финализировано", — подчеркнул Вениславский.

Напомним, в Верховной Раде готовят законопроект о зарплатах для военных, который будет предусматривать повышение выплат срочникам до уровня "минималки" и премии за участие в наступлении.

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