Выплаты ВПЛ: что изменится с 1 июня и кто имеет право на помощь

Автоматически выплаты ВПЛ продлят тем, кто не может работать, ухаживает за детьми, тяжелобольными и лицами с инвалидностью.

В Украине внутренние переселенцы имеют право на государственную помощь: 3 тысяч гривен на ребенка или человека с инвалидностью и 2 тысяч гривен на взрослого. Эти ежемесячные выплаты предназначены для лиц со статусом ВПЛ. С 1 июня определенным категориям переселенцев помощь продлили автоматически.

Об этом говорится в материале "Факты".

Речь идет о людях, которые не могут работать, ухаживают за детьми, тяжелобольными или людьми с инвалидностью, имеют низкие доходы или совсем их не имеют.

В течение следующих шести месяцев на получение выплат могут рассчитывать:

лица с тяжелыми формами заболевания, которым не установлена инвалидность

дети, устроенные в семье патронатного воспитателя

патронатные воспитатели; дети, временно устроенные в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа

Если среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи составляет менее 9444 гривны, выплаты могут быть предоставлены следующим категориям:

лица, ухаживающие за ребенком до трех лет или ребенком, нуждающимся в уходе, до шести лет

семьи, имеющие детей до 18 лет и/или до 23 лет, которые являются студентами дневной или дуальной формы обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования

лица, оказывающие социальные услуги на непрофессиональной основе

студенты, которые обращаются самостоятельно в возрасте до 23 лет

лица с инвалидностью ІІІ группы

семьи пенсионеров

Лица старше 55 лет также имеют право на автоматическое продление выплат.

Выплаты для внутренне перемещенных лиц могут быть прекращены через два месяца после переназначения помощи, если неработающие лица, не ухаживающие за детьми или людьми с инвалидностью, не будут предпринимать шагов по трудоустройству.

Напомним, с 1 марта 2024 года помощь на проживание внутри перемещенным лицам будут рассчитывать, учитывая реальную потребность семьи в помощи. Также государство будет проверять уровень интегрированности человека в экономическое развитие страны.

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