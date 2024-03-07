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Выплаты ВПЛ в 2024 году: в Кабмине готовят новые изменения

Выплаты ВПЛ в 2024 году: в Кабмине готовят новые изменения

Не все ВПЛ получат помощь от государства / Фото: ТСН.ua

Кабмин планирует продлить срок подачи заявлений на выплаты пособий от государства.

Кабмин Украины планирует продлить внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) возможность подавать заявление на выплаты от государства.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Обращений о продлении выплат ВПЛ с 1 марта так много, что в некоторые органы социальной защиты населения и ЦНАПы записаться на прием можно не раньше апреля.

"На горячие линии Минреинтеграции обращается много ВПЛ относительно сроков подачи заявлений на продление выплат. В настоящее время нарабатываются соответствующие изменения в правительственное постановление, чтобы все нормально успели это сделать", — отметила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

На полгода выплаты продлили следующим категориям ВПЛ:

  • пенсионерам, получающим пенсию в размере менее 9444 гривны
  • гражданам с инвалидностью 1 или 2 группы
  • детям с инвалидностью, детям-сиротам и детям, оставшимся без родительской опеки
  • родителям, воспитывающим детей до 14 лет, которые учатся дистанционно и поэтому их родители не могут работать

Некоторые украинцы могут продлить выплаты только после подачи заявления. Это:

  • малолетний ребенок, прибывший в новое общество без сопровождения законного представителя
  • беременная женщина после 30-й недели беременности (27-й недели беременности — для женщин, отнесенных к I-IV категориям лиц, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС)
  • лицо, утратившее трудоспособность, но не имеющее права на пенсионную выплату и/или получающее государственную социальную помощь (при условии, что среднемесячный совокупный доход на одного человека в такой семье не превышает 9 444 грн)
  •  лицо, утратившее трудоспособность, но не имеющее права на пенсию и/или получающее государственную социальную помощь

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