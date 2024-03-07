Выплаты ВПЛ в 2024 году: в Кабмине готовят новые изменения

Кабмин планирует продлить срок подачи заявлений на выплаты пособий от государства.
Кабмин Украины планирует продлить внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) возможность подавать заявление на выплаты от государства.
Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.
Обращений о продлении выплат ВПЛ с 1 марта так много, что в некоторые органы социальной защиты населения и ЦНАПы записаться на прием можно не раньше апреля.
"На горячие линии Минреинтеграции обращается много ВПЛ относительно сроков подачи заявлений на продление выплат. В настоящее время нарабатываются соответствующие изменения в правительственное постановление, чтобы все нормально успели это сделать", — отметила вице-премьер-министр Ирина Верещук.
На полгода выплаты продлили следующим категориям ВПЛ:
- пенсионерам, получающим пенсию в размере менее 9444 гривны
- гражданам с инвалидностью 1 или 2 группы
- детям с инвалидностью, детям-сиротам и детям, оставшимся без родительской опеки
- родителям, воспитывающим детей до 14 лет, которые учатся дистанционно и поэтому их родители не могут работать
Некоторые украинцы могут продлить выплаты только после подачи заявления. Это:
- малолетний ребенок, прибывший в новое общество без сопровождения законного представителя
- беременная женщина после 30-й недели беременности (27-й недели беременности — для женщин, отнесенных к I-IV категориям лиц, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС)
- лицо, утратившее трудоспособность, но не имеющее права на пенсионную выплату и/или получающее государственную социальную помощь (при условии, что среднемесячный совокупный доход на одного человека в такой семье не превышает 9 444 грн)
- лицо, утратившее трудоспособность, но не имеющее права на пенсию и/или получающее государственную социальную помощь
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