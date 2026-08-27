Выплаты за погибшего военного по наследству: когда можно получить деньги

Выплаты за погибшего военного

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Верховный Суд объяснил, при каких условиях выплату за погибшего военного можно наследовать, а когда право на нее прекращается.

Об этом говорится в постановлении от 13 августа 2026 по делу №420/23067/25.

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Ключевое значение здесь имеет момент, когда именно было принято решение о назначении единовременного пособия. На это обратил внимание адвокат Назар Олексюк, разъяснивший позицию суда.

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Об этом говорится в сообщении адвоката Дарьи Тарасенко.

Заявитель скончался до решения Минобороны

По делу, рассматриваемому Верховным Судом, отец погибшего военнослужащего обратился за единовременной денежной помощью в размере 15 млн грн. В то же время мужчина умер еще до того, как Комиссия Министерства обороны Украины успела принять решение по его заявлению.

Не зная о смерти заявителя, комиссия назначила ему выплату. После получения информации о том, что на день принятия решения мужчина уже умер, это решение было отменено.

Дочь умершего оформила у нотариуса свидетельство о праве на наследство, в которое была включена сумма единовременной помощи и обжаловала решение комиссии в суде. Однако суды всех инстанций, включая Верховный Суд, ее требования не поддержали.

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Почему подать заявление недостаточно

Верховный Суд фактически разделил право на получение пособия на два разных вида.

Первый — это право обратиться и добиваться назначения ОГД. Оно является личным и связано с конкретным человеком, входящим в определенный законом круг получателей. После смерти этого человека такое право прекращается.

Второй вид — право на конкретную денежную сумму, уже назначенную при жизни получателя. Именно оно может носить имущественный характер и при определенных обстоятельствах войти в состав наследства.

Следовательно, только заявление в уполномоченный орган еще не означает, что деньги уже принадлежат заявителю. До принятия решения о назначении выплаты человек имеет право претендовать на пособие, но не право собственности на конкретную сумму.

Право на назначение ОГД неразрывно связано с лицом, которое входит в определенный законом круг получателей. Если такое лицо умерло до принятия решения о назначении помощи, его право прекращается и не переходит к наследникам.

Почему МОУ отменило назначенную выплату

Верховный Суд также пришел к выводу, что помощь нельзя правомерно назначить человеку, который к моменту принятия решения уже умер.

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Поэтому в этой ситуации Комиссия Минобороны имела основания отменить ранее принятое решение. Тот факт, что заявитель подал документы еще при жизни, вывод суда не изменил.

Таким образом, нерассмотренное при жизни заявление само по себе не превращается в наследственное имущество.

Нотариальное свидетельство не может создать право на выплату, если такого права не существовало на момент смерти наследодателя.

Нотариальное свидетельство подтверждает переход только того имущества или имущественного права, которое действительно принадлежало наследодателю к моменту смерти. Если ОГД не была назначена наследодателю при жизни, то именно включение ее в свидетельство не создает соответствующего права.

В каких случаях ОГД может перейти по наследству

Другая ситуация возникает, если право на конкретную сумму уже сформировалось при жизни получателя.

Как отметил Верховный Суд в пункте 65 постановления, наследники могут претендовать, в частности, на:

единовременную денежную помощь, которую назначили при жизни, но человек не успел получить;

начисленные, но невыплаченные денежные средства;

сумму, присужденную судом по решению, вступившему в законную силу еще при жизни человека.

В таком случае наследуется уже не право обратиться за помощью, а имеющееся имущественное требование на конкретные средства.

Соответственно, наследником может стать и человек, который сам не входит в первичный круг получателей ОГД, определенный статьей 161 Закона Украины №2011-XII, если он принял наследство по закону или завещанию.

В то же время не переходят по наследству:

право подать заявление на назначение ОГД;

выплата по заявлению, которое не успели рассмотреть при жизни заявителя;

помощь, решение о назначении которой было принято уже после смерти получателя.

Что будет с выплатами, перечисляемыми частями

Отдельно возникает вопрос об ОГД, которую выплачивают не сразу, а частями в течение 80 месяцев.

Если человек умер уже после того, как ему назначили пособие и начали осуществлять выплаты, есть основания полагать, что к наследникам может перейти невыплаченный остаток назначенной доли.

Логика состоит в том, что ежемесячные переводы являются способом выполнения одного решения о назначении пособия, а не отдельными решениями о возникновении права на деньги каждый новый месяц.

То есть для наследования имеет значение разница между всей суммой, уже назначенной получателю, и средствами, которые он фактически успел получить до смерти.

Что нужно проверить наследникам

Чтобы понять, можно ли претендовать на выплату по наследству, необходимо прежде всего установить его статус на момент смерти получателя.

Если помощь уже назначили, насчитали или присудили судебным решениям при жизни человека, но деньги остались невыплаченными, такое имущественное право может перейти наследникам.

Если же к моменту смерти существовало только поданное заявление или право обратиться за назначением помощи, наследовать такое право нельзя.

«Если помощь была назначена, начислена или присуждена при жизни, но осталась невыплаченной, такое имущественное право может перейти после смерти. Если же при жизни существовало только право на назначение помощи или нерассмотренное заявление — оно прекращается со смертью и не наследуется», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее говорилось, что только три ошибки в трудовой могут стать причиной потери лет стажа для пенсии.

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