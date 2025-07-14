Выплаты за рождение ребенка в Украине: правительство согласовало новые суммы

Рождение детей в Украине

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Кабинет министров Украины 14 июля утвердил проект закона о помощи семье до и после рождения ребенка. Документ предусматривает выплату 50 тыс. грн за рождение ребенка и 7000 ежемесячно (для определенных категорий).

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Выплаты на ребенка

Согласованный правительством законопроект предусматривает повышение единовременной выплаты женщинам после рождения ребенка с 10,3 тыс. грн до 50 тыс. грн.

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До 7000 грн в месяц вырастут выплаты женщинам, которые родили ребенка, но не имеют профессионального стажа.

Будут введены ежемесячные выплаты одному из родителей или опекуну в качестве помощи по уходу до достижения ребенком одного года. Размер выплат правительство определит отдельно.

Программа «еЯсла» — что предусматривает?

Вводится программа «еЯсла». Когда ребенку исполнится один год, родители смогут выбрать: вернуться к работе или воспитывать ребенка до трех лет. Если родители вернутся на работу, государство ежемесячно будет платить 8000 грн. Если останутся воспитывать ребенка — за мамой или папой сохранится уплата единого социального взноса до трехлетия малыша.

Также будет сохранен «Пакет малыша» в двух вариантах: натуральная помощь или денежная компенсация в более 7500 грн.

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«Частью новаций в поддержке семей является также предоставление «Пакета школьника», который мы утвердили на прошлом заседании правительства. Это 5 тыс. грн на каждого первоклассника для покупки всего необходимого в школу», — добавил Шмыгаль.

Напомним, 7 июля Кабмин принял решение о запуске «Пакета школьника» — выплаты 5000 грн на приобретение всего необходимого для первоклассников, которые будут учиться в офлайн-формате. Как родителям получить выплату - рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.